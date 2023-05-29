عبد الرحمن منيف.. الذكرى التسعين لميلاد أهم كاتب روائي سعودي، يحل اليوم الاثنين الذكرى التسعين لميلاد الكاتب الروائي السعودي “عبد الرحمن منيف”، الذي ولد في 29 مايو 1933 في عمان، الأردن من أب سعودي وأم عراقية، وجوجل احتفل بالكاتب المشهور الذي كتب عن عصر النفط في رواياته الشهيرة.

عبد الرحمن منيف.. الذكرى التسعين لميلاد أهم كاتب روائي سعودي

يُعدُّ منيف من أهم الكُتاب الروائيين العرب في القرن العشرين، إذ ينعكسُ في رواياته الواقع الاجتماعي والسياسي العربي والثورات الثقافية التي شهدتها المّنطقة العربيَّة؛ ولا سيما في البلدان الّتي تقع في منطقة الخليجِ العربيِّة، وساعدته خبرتُه في العملِ بالعديدِ من شركاتِ النّفط في فهم وتحليل المتغيِّراتِ في مجتمع العربِ، وعايشَ بعمقٍ المتغيرات التي أسفرتها ثَورة النّفط في بنيةِ المجتمعاتِ الخليجيِّة العربيَّة.

المؤلف العربي منيف الرحيلي ورواياته الشهيرة، ومن بين تلك الروايات “مدن الملح” التي تروي قصة اكتشاف النفط في المملكة العربية السعودية وتتكون من 5 أجزاء، بالإضافة إلى رواية “شرق المتوسط”، وكان للمؤلف صداقة عميقة مع الروائي جبرا إبراهيم جبرا، وأسفرت هذه الصداقة عن رواية نادرة تسمى “عالم بلا خرائط” والتي تعد واحدة من أهم الأعمال الأدبية المشتركة في العالم.

مولد عبد الرحمن منيف وبداياته العلمية

ولد عبد الرحمن منيف في العاصمة الأردنية عمان في عام 1933، ودرس في الأردن قبل أن ينتقل إلى بغداد ويبدأ في الدراسة في كلية الحقوق عام 1952 وأدخل عالم النشاط السياسي، وانتقل بين العراق ومصر قبل أن يسافر إلى بلغراد في عام 1958 لإكمال دراساته، وقد تتويجه بالحصول على شهادة الدكتوراه في اقتصاديات النفط.

بلغ منيف درجة الدكتوراه، وقرر الانتقال إلى دمشق في العام 1962 للعمل في شركة النفط السورية. ثم انتقل إلى بيروت عام 1973 ليعمل في مجلة البلاغ. رجع إلى العراق عام 1975 للعمل في مجلة النفط والتنمية. ترك العراق في عام 1981 واستقر في فرنسا، حيث عاش لفترة طويلة.

مناصرة القضايا والصراع مع السلطة

تميز عبد الرحمن منيف بمواقفه السياسية وانتقاده للأنظمة الحاكمة والتجاوزات السياسية والاقتصادية في المنطقة، وعلى إثر ذلك تعرض للاعتقال والتنكيل والملاحقة الأمنية. وضع هذا الأمر نفسه فى موقف صعب دفعه إلى العيش في المنفى في فرنسا ولبنان لسنوات طويلة.

تم سحب الجنسية السعودية منه في عام 1988 بسبب مواقفه المناهضة للحكم ونشاطه السياسي، وعلى الرغم من التحديات التي واجهها، استمر منيف في الكتابة والتعبير عن آرائه بأسلوبه الأدبي المتميز.

وفاة عبد الرحمن منيف وإرثه الأدبي

توفي عبد الرحمن منيف في سوريا في الرابع والعشرين من يناير عام 2004 عندما كان يبلغ من العمر 71 عامًا، اشتهرت رواياته وأصبحت من الأعمال الأدبية الهامة في الأدب العربي المعاصر، كما تمت ترجمة أعماله إلى عدة لغات ولقت إعجابًا وتقديرًا كبيرًا من النقاد والقراء.

بمناسبة ذكرى ميلاده الـ 90، يتذكر العالم العربي والأدب العالمي إسهاماته المهمة في تطوير الرواية العربية والتعامل مع قضايا الهوية والتاريخ والسياسة بشجاعة وإبداع.