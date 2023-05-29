“هــنا”.. result رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية، حالة من الترقب لابنائنا الطلاب في مرحلة إتمام التعليم الأساسي في إنتظار إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق لإجابات أبنائنا الطلاب في الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني، وخلال هذه المقالة نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة برقم الجلوس عبر موقع البوابة الإلكترونية فور إعتمادها من الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2023

قالت مصادر مطلعة، أن الدكتور يوسف الديب وكيل الوزارة، توجه صباح اليوم الإثنين الموافق 29 مايو 2023 لمكتب الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، لعرض نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة البحيرة، عليها من أجل إعتمادها بعد الإنتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والتدقيق في كنترولات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2023

وتقدم لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني بالشهادة الإعدادية محافظة البحيرة، هذا العام نحو 121 الف و487 طالب وطالبة بأداء الامتحانات داخل 668 لجنة فى 18 ادارة تعليمية بالإضافة إلى طلاب الشهادة الاعدادية المهنية ( حوالى 1630 ) طالب وطالبة داخل 18 لجنة و39 طالب وطالبة من التربية الخاصة ( صم وضعاف السمع – و18 طالب وطالبة من المكفوفين ) داخل 5 لجان (39 صم وضعاف سمع داخل اربع لجان و15 طلاب مكفوفين داخل لجنة واحدة بمدرسة النور للمكفوفين بإدارة بندر دمنهور ).

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة الترم الثاني 2023

وإليكم خطوات معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة البحيرة، التي من المقرر إعتمادها بعد قليل من الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وهي كالتالي:

1- تسجيل الدخول علي موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة.

2- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل سليم.

3- ثم النقر علي أيقونة عرض النتيجة.

4- ثم عليك الإنتظار ثواني حتي تظهر الدرجات في جميع المواد الدراسية.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني

اعتمدت منذ قليل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة ) للعام الدراسى 2022-2023 بنسبة نجاح 84 ٪ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالب وطالبة نجح منهم 94152 .

كما ٱعتمدت نائب المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 76.44 ٪ حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1451طالباً وطالبة، وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3 ٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94.8 %.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة البحيرة

يواصل الآلاف من الطلاب والطالبات في المرحلة الإعدادية بمحافظة البحيرة، البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة الترم الثاني 2023 والتي إعتمدت اليوم الإثنين الموافق 29 مايو 2023 بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق في كافة اللجان علي مستوي الإدارات التعليمية.

نتيجة الإعدادية البحيرة برقم الجلوس

يواصل الطلاب في الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة، البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة الترم الثاني ” الدور الأول” 2023، والتي أعتمدت اليوم الإثنين، من الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، فور العرض عليها، وكما اعتمدت نائب المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 76.44% حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1451 طالباً وطالبة؛ وكذلك تم اعتماد الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94.8%..