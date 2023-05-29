“ظهرت حالًا”.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة الترم الثاني 2023، اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، نتيجة إمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة ) للعام الدراسى 2022-2023 بنسبة نجاح 84 % وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التدقيق والتصحيح في الكنترولات، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالب وطالبة نجح منهم 94152 وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة البحيرة برقم الجلوس والأسم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

كما ٱعتمدت نائب المحافظ، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 76.44% حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1451طالباً وطالبة، وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3 %، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94.8 %، وتقدمت بخالص التهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنياً لهم مزيد من التفوق والنجاح.

نتيجة الإعدادية البحيرة الترم الثاني

ومن جانبه أوضح يوسف الديب – مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعه تمت بمنتهى الدقه، لافتاً أنه سيتم قبول التظلمات إعتبارا من يوم السبت الموافق ٣/٦/٢٠٢٣، ولمدة خمسة عشر يوما على أن يتم التقدم وتحديد ميعاد الاطلاع بالادارات التعليمية، وحيث أجري إتصالًا هاتفيًا بالطلاب الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى المحافظة وتهنئتهم على تحقيق تلك المراكز متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق فى المراحل التعليمية القادمة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة الترم الثاني

ونقدم لكم رابط الإستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة، الترم الثاني من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني والإستعلام عن النتيجة وهي كالتالي:

1- الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم.

2- النقر علي أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية.

3- تحديد اسم المحافظة.

4- إدخال رقم الجلوس.

5- النقر علي كلمة عرض النتيجة.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني

اعتمدت منذ قليل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة ) للعام الدراسى 2022-2023 بنسبة نجاح 84 ٪ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالب وطالبة نجح منهم 94152 .