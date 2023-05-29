سيفتح استاد القاهرة أبوابه لاستضافة مواجهة جديدة تجمع بين فريقي الزمالك وطلائع الجيش، ضمن مباريات الأسبوع 23 من بطولة الدوري المصري. سيقام اللقاء مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو، ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز مرة أخرى بعد فوزه السابق بنتيجة 4-0 على طلائع الجيش، في الساعات الأخيرة، بدأ محبي الدوري المصري في البحث عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش 30-05-2023 في الدوري المصري والقناة الناقلة للمباراة، تابعونا.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش 30-05-2023 في الدوري المصري والقناة الناقلة للمباراة

تنطلق مباراة فريقي الزمالك وطلائع الجيش في مساء يوم الثلاثاء القادم، وذلك عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والثامنة مساءً بتوقيت دولة فلسطين، والثامنة مساءً بتوقيت المملكة الأردنية الهاشمية، والثامنة مساءً بتوقيت دولة سوريا، والثامنة مساءً بتوقيت جمهورية لبنان.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

يسعى نادي الزمالك إلى إقامة مباراة قوية لإسعاد جماهيره المستاءة من اداء الفريق في الفترة الأخيرة. يحتل الفريق المركز الرابع في جدول الترتيب، حيث جمع 47 نقطة من 28 مباراة، لكنه لم يتمكن من الفوز سوى في 13 مباراة وتعادل في 8 وخسر في 7. في آخر مباراة لهم، تعادل الفريق مع الداخلية بواحد، وسجل سيف الدين الجزيري هدف الفريق في الدقيقة 21.

ترتيب طلائع الجيش في الدوري المصري

تعاني طلائع الجيش من إحباط شديد بسبب تراجع أدائها منذ بداية البطولة، حيث احتلت المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة من 28 مباراة شاركت بها الفريق، ولم تتمكن سوى من الفوز في خمس مباريات فقط، مقابل 11 تعادل و12 خسارة. تحاول الآن طلائع الجيش تعويض الخسارة التي تلقتها في المباراة الأخيرة ضد الأهلي، الذي تغلب عليه بنتيجة 2-0 يوم 26 مايو.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

يمكن للمشاهدين مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في يوم الثلاثاء المصادف 30 مايو 2023 عبر قناة أون تايم سبورت 1، ويمكنهم استقبال تردد القناة عن طريق الجدول الموضح.