مبروك” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة EXCEL نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم علي فيتو للنتائج

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة EXCEL، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة خلال الدقائق الماضية وبات الكثير من الطلاب بالوقت الحالي يريد القيام بعملية الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم، وجدير أن الامتحانات انتهت دون تسريب للإمتحانات بالفترة الماضية وكان جميع الطلاب ملتزمون بكافة التعليمات التي فرضتها وزارة التربية والتعليم أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة EXCEL

أشارت مديرية التربية والتعليم محافظة البحيرة أن فريق المصححين انتهو من أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وأكدت المديرية بأن عملية التصحيح استغرقت نحو 10 أيام متتالية وبعد ذلك تم رصد الدرجات في عدة أيام واليوم تم اعتماد النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية من قبل سيادة الدكتورة نهال بلبع محافظة البحيرة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحيرة برقم الجلوس والأسم

والجدير بالذكر أن نتائج الطلاب تتوفر في نسختين أول نسخة تكون في المدرسة ويحصل عليها الطالب فور الذهاب وتقديم الاسم ورقم الجلوس لإدارة المدرسة والنسخة الثاني عبر الموقع الإلكتروني برقم الجلوس، كما يتم رفع أسماء الطلبة و الطالبات الأوائل عبر الموقع الإلكتروني، تابعوا السطور التالية وتجدون رابط الاستعلام بالخطوات.

نتيجة 3 إعدادي الترم الثاني البحيرة 2023

واعلنت اليوم مديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة، ان اليوم تم اعتماد النتيجة وشهدت نسبت النجاح ارتفاع كبير للغاية ويعد ذلك من الاشياء المفرحة، وسوف يتم الاتصال بالطلاب التي حصلت علي الدرجات النهائية في الامتحانات وتكريمهم .

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحيرة 2023

بعد أن كشفت العديد من المصادر التعليمية بمحافظة البحيرة عن الموعد المتوقع لظهور النتيجة نقدم لكم رابط استخراج النتيجة وكل ما عليكم اتباع ما يلي :-

أولاً زيارة موقع نتيجة نت.

إدراج رقم الجلوس في الخانة المخصصة بعملية الاستعلام.

إضافة الاسم رباعي.

الضغط على عرض النتيجة.