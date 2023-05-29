تحميل pdf ..كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة التاسعة والأخيرة 2023، تهتم حكومة العراق بتقديم الرعاية الاجتماعية للفئات الضعيفة والأسر المحتاجة، حيث تنفذ برامج وجبات الرعاية الاجتماعية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ويعكس إعلان قوائم المشمولين في الرعاية الاجتماعية الالتزام الحكومي بتحسين حياتهم، فيما تم تطوير منصة إلكترونية لتوفير المعلومات اللازمة للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، علماً بأنه يجب على المشمولين في القوائم متابعة التوجيهات والإرشادات المقدمة للاستفادة الكاملة من الرعاية الاجتماعية.

تحميل pdf ..كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة التاسعة والأخيرة 2023

تم الإعلان في عام 2023 عن إطلاق الوجبة التاسعة من الرعاية الاجتماعية في العراق، حيث ورد حوالي 300,000 طلب للحصول على هذه الوجبة، وتمت الموافقة على حوالي 200,000 طلب لتلبية احتياجات المستحقين.

بسبب عدد كبير من المتقدمين لهذه الوجبة الاجتماعية، سيتم الإعلان عن الأسماء في ثلاث دفعات، يتم اتخاذ هذه الخطوة لضمان العدالة والشفافية في توزيع المساعدات الاجتماعية ولضمان وصولها إلى الأسر المحتاجة بطريقة ملائمة.

تم تصميم منصة “مظلتي العراقية” الإلكترونية لضمان سهولة استعلام المواطنين عن قائمة الأشخاص المستحقين للرعاية الاجتماعية الواجبة في العراق خلال الوجبة التاسعة، سيتم الإعلان عن أسماء هؤلاء المستحقين من خلال هذه المنصة أثناء شهر رمضان المبارك.

م تقسيم إعلان القوائم إلى ثلاث مجموعات لأسباب إدارية ولتيسير العملية وذلك بسبب الكمية الكبيرة من الأشخاص المقبولين في هذه الوجبة الاجتماعية.

على المستفيدين الذين تم الموافقة على طلباتهم ، يجب التحقق من أسماءهم في القوائم ومتابعة المعلومات والتوجيهات المقدمة.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومة العراق لتعزيز التنمية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات المحتاجة، وهذا يدل على التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وتأثيرها على حياة الناس اليومية.

الاستعلام عن قوائم المشمولين في الرعاية الاجتماعية