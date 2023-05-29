يعبر العمالة غير المنتظمة عن فئة من العمال الذين يعملون بشكل مؤقت أو غير شرعي، ولا يحصلون على الاستقرار الوظيفي والحقوق المتاحة للعمال الدائمين، تتضمن هذه الفئة من العمالة موظفي الوظائف المؤقتة، والعمال الموسميين، وحرفيو الحرف اليدوية، ومن يعملون في القطاع غير الرسمي، نقدم لكم رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 للحصول علي الـ 1000 جنية manpower.gov.eg، وكافة التفاصيل، تابعونا.

منحة العمالة الغير منتظمة 2023

منحة الألف جنيه التي تقدمها الحكومة للعمالة الغير منتظمة هي مبادرة تهدف إلى توفير الدعم المالي لهذه الفئة من العمالة وتحسين ظروفهم المعيشية عن طريق خفض الأعباء المالية عنهم، تم إنشاء حسابات خاصة للعمالة الغير منتظمة في مكاتب مديريات القوى العاملة في جميع أنحاء البلاد، وتتم إشراف هذه المكاتب على وزير القوى العاملة.

تأكيداً على الاهتمام الحكومي بالعمالة الغير منتظمة، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تأسيس صندوق إعانة الطوارئ لدعمهم مالياً في الحالات العاجلة، وذلك بمبلغ 1000 جنيه، مستفيدين من حساباتهم الاجتماعية والصحية التي يتم إنفاقها لصالحهم.

هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لتحسين أوضاع العمالة الغير منتظمة وتوفير الحماية الاجتماعية لهم. تعبر هذه المبادرات عن حرص الحكومة على تعزيز حقوق العمل والمعيشة الكريمة لجميع فئات المجتمع، كما تعزز دور العمالة الغير منتظمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

ينبغي أن يستمر الجهد المتواصل لدعم وتمكين العمالة الغير منتظمة، وذلك من خلال توفير فرص العمل المستدامة والتدريب المهني، وتعزيز مراقبة حقوقهم العمالية وضمان حصولهم على الحماية الاجتماعية المناسبة وبذلك، يتسنى لهم أن يصبحوا قوة عاملة فعالة ومكوناً إيجابياً في تنمية البلاد بشكل شامل.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 للحصول علي الـ 1000 جنية manpower.gov.eg

يجب اتباع الإجراءات التالية للتسجيل في المنحة واستغلالها قبل عيد الأضحى المبارك.