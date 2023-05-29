الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 بالرقم القومى pod.mohp.gov.eg كارت الخدمات لأصحاب الهمم، بطاقة الخدمات المتكاملة، هي تصميم إلكتروني يُصدر في مصر للمواطنين، وهدف هذا التصميم الذي يستمد من البطاقة هو توفير خدمات متكاملة وشاملة للمواطنين في عدة مجالات مختلفة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والتأمين والضمان الاجتماعي، وغيرها من الخدمات الباقية. يتم إصدار البطاقة باستخدام الرقم القومي للشخص، وهي توفر فرصة استخدام الخدمات الحكومية بكل سهولة ويسر لصالح الفرد.

بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 لأصحاب الهمم

حرصت مبادرة بطاقة الخدمات المتكاملة لأصحاب الهمم على تحسين جودة حياة مجتمع الأشخاص ذوي الهمم في مصر بتقديم كافة أنواع الدعم المناسب و اللازم لهم. تأتي هذه المبادرة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي اهتمامًا بتحسين جودة الحياة و توفير الحياة الكريمة لجميع شرائح المجتمع.

تحوي بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة العديد من المزايا والإيجابيات التي تتيح لهم المشاركة الفاعلة في المجتمع وتحسين فرصهم في الحصول على الخدمات الأساسية المطلوبة، وتتضمن تلك الإيجابيات

تقدم خدمات الرعاية الصحية الملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتضم العلاج والتأهيل وتوفير الأدوات الداعمة اللازمة. يوفر التعليم في العالم فرصًا ملائمة ومتكيفة لذوي الإعاقة، بما في ذلك التعليم العام والخاص والدعم التعليمي الضروري. يتم توفير الدعم الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تقديم المساعدات المادية والخدمات الاجتماعية الأساسية. يتم تقديم العناية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير مراكز رعاية ومؤسسات خاصة بهذا الغرض. يتم توفير الدعم الوظيفي والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل إدماجهم في سوق العمل وتحقيق فرص عمل ملائمة لهم.



الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 بالرقم القومى pod.mohp.gov.eg كارت الخدمات لأصحاب الهمم

للحصول على بيانات صحيحة لبطاقة الخدمات المتكاملة، ينبغي التأكد من توفير الرقم الصحيح للرقم القومي الخاص بك، ويمكن الاعتماد على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر للحصول على المعلومات الأحدث والتوجيهات المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة وكيفية الاستفسار عنها.

يمكنك الاستفسار عن بطاقة الخدمات المتكاملة والحصول على موعد للكشف الطبي والحصول على المعلومات الخاصة بالبطاقة من خلال اتباع الإجراءات التالية