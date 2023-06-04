بالاسم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني، صرحت مدرية التربية والتعليم في بمحافظة الغربية أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني ستظهر فور اعتمادها من قبل محافظ الغربية، وذلك بعد الانتهاء من عملية التصحيح الورقي وجمع درجات الطلاب ووضع التقديرات التي حصل عليها كل طالب، وبعدها سيتم طرح النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في محافظة الغربية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023

سيتم عرض نتيجة الثالث الإعدادي بالغربية 2023 بالاسم على الموقع الرسمي للوزارة، كما سيحصل الطلاب على النتيجة بالدرجات وبالقديرات التي حصل عليها كل طالب، وقال وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ ناصر حسن أن الوزارة بمحافظة الغربية تتابع أول بأول عملية التصحيح داخل المدارس، وسيتم الاعلان عن النتيجة فور الانتهاء من التصحيح وجمع الدرجات، وقد أكد سيادته أن الامتحانات تمت وسط اجراءات احترازية للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بالاسم

صرح المسئولين داخل مدرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني فور اعتمادها من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبعدها سيتمكن جميع الطلاب من الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي امحافظة الغربية من هنا، ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والضغط على عرض النتيجة لتظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.