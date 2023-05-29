هــنا.. رابط moe.edu.kw نتائج الطلاب بالرقم المدني الكويت 2023 موقع وزارة التربية خطوات الاستعلام عنها

نتائج الطلاب بالرقم المدني الكويت 2023، شهدت الأونة الأخيرة تزايد عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور في الكويت عقب انتهاء الطلاب من اداء الامتحانات بالفترة الأخيرة وجدير ان المرحلة الإبتدائية والمتوسط إنتهو من الامتحانات ويسعي الجميع الأن الحصول علي النتيجة عقب قيام الكثير من المدارس بالكويت بتوفير النتيجة علي موقع وزارة التربية والتعليم بالفترة الأخيرة وحتي الأن يخوض طلاب الصف العاشر الامتحانات ولم ينتهو من اداء الامتحانات وسوف نوفر لحضراتكم رابط للحصول علي النتيجة .

نتائج الطلاب بالرقم المدني الكويت 2023

وبعد الكثير من العمليات البحثية من قبل الطلاب وأولياء الامور عن المدارس الكويتية التي رفعت النتائج الابتدائية والمتوسط 2023 الترم الثاني، اعلنت وزارة التربية الكويتية انها سوف تتوفر علي الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم وستكون متوفرة في عموم المحافظات بالكويت خلال الساعات القادمة .

المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2023 الفصل الثاني الأحمدي

واعلنت العديد من المدارس بالساعات الماضية عن توفير نتائج الكويت 2023 الفصل الثاني، حيث تعتبر مدرسة الفروانية التعليمية هي اول مدرسة قامت برفع النتيجة وجاء بعدها المدارس بالتوالي وإليكم بعض منها.

مدرسة أبو حذيفة الابتدائية بنين.

مدرسة ضرار الأزور الابتدائية.

مدرسه جميله بالكتابة الابتدائية.

مدرسه مريم محمد بوجي الابتدائية للبنات.

مدرسه بندر الابتدائية للبنين.

مدرسة الملا صالح الابتدائية للبنين.

مدرسة الشعبية الابتدائية.

مدرسة أبو ذر الغفاري الابتدائية للبنين.

مدرسه فاطمه عبدالله علي الحلقان الابتدائية.

مدرسة المنتزه الابتدائية للبنات.

مدرسه بنت الصامت الابتدائية.

مدرسه الرباب بنت كعب الابتدائية للبنات.

مدرسة الأرقم الابتدائية للبنين.

مدرسه محمد بن عيسى الترمذي للبنين.

مدرسة الظاهر الإبتدائية للبنات.

مدرسة حمدان احمد الحمدان الابتدائية.

مدرسة البخاري الابتدائية للبنين.

مدرسة عبد الله بن سلام الابتدائية.

مدرسة محمود شوقي الأيوبي الابتدائية.

مدرسه أبو حذيفة بنت عزبه الابتدائية.

مدرسة ابن ماجد الابتدائية.

مدرسة الفرزدق الابتدائية بنين.

مدرسة أم أيمن الابتدائية للبنات.

مدرسة غزية بنت جابر الابتدائية للبنات.

مدرسة أم الفضل الابتدائية للبنات.

رابط moe.edu.kw نتائج الطلاب الكويت

ويمكن الأن للطلاب الحصول علي نتائج الطلاب بالكويت بالوقت الحالي بدون اي عناء من خلال اتباع الخطوات التالية وسوف نتابع مع حضراتكم الخطوات الأن :-

تسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية الكويتية.

اختيار أيقونة قائمة الطالب.

اختيار أيقونة نتائج الطلبة الكويت 2023.

تحديد صف الطالب الدراسي والمرحلة التعليمية الابتدائية أو المتوسطة.

تسجيل الرقم المدني الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2023 حتي الان