البريد يتحدى البنوك.. حساب توفير البريد المصري الجديد بعائد شهري وفائدة مرتفعة، أعلن البريد المصري عن أحدث أسعار الفوائد لحساب التوفير، وذلك لتلبية الاهتمام المتزايد بالتوفير والاستثمار، أصبح الحساب الجديد التي يُقدِّمه البريد المصري من بين الخيارات الممتازة للعملاء الذين يبحثون عن طرق فعالة لتعزيز دخلهم، يوفر هذا الحساب فرصة للاستفادة من فوائد تنافسية شهرية أو ربع سنوية بحسب رغبة العميل، وفي هذا المقال، سنستعرض تفاصيل الحساب والفوائد الذي يوفرها، فضلاً عن الشروط المطلوبة لفتح الحساب والخدمات الإضافية التي يمكن الاستفادة منها.

البريد يتحدى البنوك.. حساب توفير البريد المصري الجديد بعائد شهري وفائدة مرتفعة

تم تصميم حساب التوفير الجديد المقدم من البريد المصري بشكل خاص لمساعدة العملاء على تحقيق ربح أكبر. إنه فرصة لنمو الأموال وتحقيق أهداف الادخار، إذا اختار العميل هذا الحساب ، فسوف يستفيد من فوائد تنافسية يتم دفعها شهريًا أو كل ربع سنة.

فوائد الحساب الجديد

يُحتسب الفائدة بناءً على أقل رصيد مسجل في الحساب خلال الشهر.

يبلغ معدل الفائدة الشهري 6% ومعدل الفائدة الربع سنوي يصل إلى 6.25% ويعتمد ذلك على رغبة الزبون.

يتم إضافة الدخل الشهري إلى الرصيد بعد انتهاء كل شهر.

ينبغي التنويه إلى أنه لا يتم احتساب الفوائد عند إيداع الأموال في الشهر المعين.

فتح حساب التوفير

يُسمح لأيُ شخص يتخطى سنّ السادسة عشرة بفتح حساب توفير في بريد مصر، مع العلم بأن الأشخاص الصغار الذين لا يتعدى سنُّهم الستة عشر يحتاجون إلى وصي. تشمل المستندات المطلوبة لفتح الحساب بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مع نسختين منها. يتم فتح الحساب برسم قدره 25 جنيهًا مصريًا، ابتداءً من 100 جنيهًا مصريًا كحدٍّ أدنى.

خدمات إضافية

بالإضافة إلى المزايا التنافسية للحساب الجديد للتوفير في البريد المصري، تُقدم خدمات إضافية تعزز قيمة الحساب. يُمكن للعملاء الاستفادة من خدمة الصراف الآلي من خلال الحصول على بطاقة صراف آلي خاصة بالحساب. كما يتم توفير دفتر ورقي للأطفال وذوي الإعاقة الخاصة لتلبية احتياجاتهم المصرفية.

أسعار فائدة البريد المصري

تعتبر المنافع التي يوفرها البريد المصري عبر حساب التوفير الجديد جذابة للعملاء الذين يبحثون عن فرص استثمارية. وتصل المنافع الشهرية إلى 6٪، وتحسب بناءً على الرصيد الأدنى المسجل في الحساب خلال الشهر، أما المنافع الربع سنوية فيصل إلى 6.25٪ و يتم حسابها بالطريقة ذاتها.

ينبغي علينا الانتباه إلى أنّ الحد الأعلى للرصيد الذي يمكن أن يسهم في حساب الأرباح هو عشرة ملايين جنيه مصري، وفي حال تجاوز هذا المبلغ، فلن يتم الاستفادة من الفائدة المحددة للمبلغ الزائد عن الحد الأعلى.