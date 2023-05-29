نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2023 ينتظر طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي نتيجة الشهادة الأعدادية والتي سيتم الاعلان عنها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية الترم الثاني 2023 برقم الجلوس وجاري رفع النتيجة بالاسم خلال ساعات وذلك لكل من مركز بسيون‏، مركز زفتى , مركز سمنود‏، مركز السنطة‏ ,مركز طنطا‏، مركز قطور‏، مركز كفر الزيات‏، مركز المحلة الكبرى‏ ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2023.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2023

بعد ان يتم الانتهاء من اعمال كنترول الشهادة الاعدادية من اعمال الرصد والمراجعة يتم اعتماد النتيجة من السيد المحافظ ويتم ذلك بعد ان يتم التاكد من تصحيح الدرجات وسيتم رفعها على الموقع.

حيث ان موعد نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الغربية قد تصل مدة التصحيح ورصد الدرجات من أسبوع إلى عشر أيام، ولهذا فإن موعد نتيجة محافظة الغربية المقرر يكون بعد اسبوعان من انتهاء أخر يوم في الامتحان.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

ينتظر النتائج الجميع بفارغ الصبر ولكن وفرت وزارة التربية والتعليم النتيجة الأن على العديد من مواقع الأخبار والنتائج وذلك تسهيلا للطلاب ولكي يتعرف كل طالب النتيجة في أسرع وقت دون ان يتم بذل مجهود ولكي تحصل على نتيجة الغربية ترم ثاني 2023 الصف الثالث الاعدادي من موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 مركز زفتى