“اتفرج دلوقتي على المباراة بشكل حصري” القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم

رغب في التعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم ، جمهور النادي الأهلي، فمن المترقب أن تبدأ هذه المباراة اليوم، في منافسات الدوري المصري، كذلك أن تلك المباراة من أبرز المباريات المهمة التي سوف يقوم النادي الأهلي بخوضها، ومن الجدير بالذكر أن كلًا من الفريقين يسعون للفوز على الفريق الآخر، في هذه المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم

يريد معرفة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم جماهير النادي الأهلي، حيث أن تلك المباراة سوف يتم إذاعتها اليوم الإثنين الموافق من 29 مايو 2023م، ويريد معرفة تلك القناة التي سوف تقوم بإذاعة المباراة كثير من الأشخاص، فمن الجدير بالذكر أن هذه المباراة سوف تذاع على قناة أون تايم سبورتس، وذلك بالجولة 24، من بطولة الدوري العام، فهذه القناة تكون الناقل الحصري لمختلف المباريات المهمة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

النادي الأهلي سوف يقوم بمواجهة نادي سيراميكا كليوباترا اليوم، الاثنين الموافق من 29 مايو 2023م، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا، على حسب توقيت القاهرة، ومن الجدير بالشكر تن فريق النادي الأهلي يحصل على أول مركز بالجدول الخاص بترتيب الدوري العام، وذلك بعدد نقاط 59 نقطة في رصيده، قام بحصدهم في حوالي 23 مباراة، بينما يقوم فريق سيراميكا كليوباترا باحتلال المركز 12 بجدول الدوري العام، وذلك بعدد نقاط 31 نفطة في رصيده، كذلك أن تلك المباراة من المباريات المهمة للغاية، التي يرتفع عليها البحث كثيرًا، بشأن الموعد الخاص بها، وكذلك القنوات الناقلة.