“ظهرت دلوقتي” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء عبر الموقع الرسمي 2023

ارتفعت معدلات البحث في هذه الأيام الجارية عن رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء ، وذلك بعدما قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه، وهو يكون محافظ تلك المحافظة باعتماد النتيجة الخاصة بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة شمال سيناء، وقد أشار إلى أن معدل النجاح بلغ لما يقرب من حوالي 83.2%، ومن ثم ازدادت محركات البحث بجوجل من جانب أغلب الطلاب، وأيضًا أولياء الأمور، بشأن معرفة تلك النتيجة في هذه المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

قال السيد محافظ محافظة شمال سيناء أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء ، تم اعتمادها منذ حوالي بضع دقائق، فقد أعلن أن الأعمال الخاصة بتصحيح الأوراق تم الانتهاء منها، في جميع الكونترول ، وذلك بكافة الإدارات التعليمية المتباينة، كذلك أن معدل النجاح في هذه المحافظة جاء مرضي لدرجة كبيرة، حيث أنه بلغ لما يقرب من حوالي 83.2%، إذ وصلت نسبة النجاح في الإدارة الخاصة بالعريش التعليمية لحوالي 81.3%، وكذلك إدارة بئر العبد لحوالي 78.3%، في حين أن إدارة الشيخ زويد بلغت لحوالي 91.4%، كذلك أن إدارة نخل التعليمية وصلت فيها نسبة النجاح لما يقرب من حوالي 96%، كما أن إدارة رفح بلغت نسبة النجاح بها لما يقرب من حوالي 93.6%.

استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

الأن صار بإمكانك معرفة النتيجة، من خلال رابط الوزارة، عقب اعتمادها بشكل رسمي من جانب السيد المحافظ، فقط اتبع الآتي: