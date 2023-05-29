اليوم السابع | رسميا صدرت | نتيجة الصف الاول الثانوي الجيزة 2023 | بكود الطالب عبر موقع مديرية التربية والتعليم

نتيجة الصف الاول الثانوي الجيزة 2023، كشف مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن موعد إعلان نتائج اولى ثانوي الجيزة للعام الدراسي 2022-2023 لطلاب الصفين الأول الثانوي. ستتزامن هذه النتائج مع انتهاء الامتحانات وإعلان نتائج طلاب صفوف النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

نتيجة الصف الاول الثانوي الجيزة 2023

أكد المصدر بخصوص نتيجة الصف الاول الثانوي 2023 أن المديرية حرصت على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل المختلفة في كشوف واضحة داخل المدارس وتقسيمها على أيام. وأشار المصدر إلى أنه تم بالفعل إعلان نتائج الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي يوم السبت الماضي، وإعلان نتائج الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي يوم أمس الأحد، وإعلان نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي اليوم الإثنين.

نتيجة تانية ثانوي موقع وزارة التربية والتعليم

وأوضح المصدر أنه من المقرر إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول الثانوي في جميع المدارس بشكل موحد على مستوى المحافظة خلال الأسبوع الحالي. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بهدف تسهيل العملية على الطلاب.

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خطوات استعلام نتيجه الصف الاول الثانوي الجيزة

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نتيجة الصف الاول الثانوي الجيزة 2023، ويجدر بالذكر أنه تم فتح باب التظلمات في مديرية التربية والتعليم بالجيزة على نتائج صفوف النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2022/2023. يمكن للطلاب تقديم التظلمات لمدة 15 يوماً اعتبارًا من بدء إعلان النتائج الرسمية في المدارس.