“edudk.net” يلا ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 بالاسم فقط هنا نتائج 3 إعدادي بالدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023، أكثر من 120 الف طالب وطالبة يترقبوا ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الدقهلية بالاسم عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية، بعد أن تم الإعلان رسمياً عن انتهاء تصحيح أوراق إجابات نتائج الشهادة الإعدادية بالدقهلية لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة والبالغ عددها 11 إدارة تعليمية، حيث أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، موعد ظهور نتائج الصف الثالث الإعدادي في الدقهلية وهو خلال يومان كحد أقصى وسوف نعرض لكم خطوات الاستعلام عن نتائج ثالثة إعدادي محافظة الدقهلية عبر موقع البوابه الالكترونيه لمحافظه الدقهليه وعلى الفيس بوك.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات نتائج الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية ما يزيد عن 120 الف طالب وطالبة، وتم البدء في امتحانات نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الثاني منذ منتصف الشهر الجاري واستمرت حتى يوم 19 مايو وسط متابعه لحظية من جانب محافظة الدقهلية وتفقد المحافظ سير الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية، وتشير التوقعات إلي أن نسب نجاح نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية سوف يتجاوز ال 90% للعام الدراسي الحالي.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية نتائج الإعدادية 2023

نعرض لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بالدقهلية عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية من خلال الخطوات التالية:

الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية .

. اختيار الخدمات الإلكترونية.

تحديد نتائج الامتحانات.

النقر على أيقونة نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2023.

كتابة رقم الجلوس.

تسجيل الاسم الرباعي.

النقر على زر عرض النتيجة.

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية

ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء الطلاب الاوائل في نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية وإعلان ترتيب النجاح في الإدارات التعليمية بالمحافظة وهم:

إدارة شرق المنصورة التعليمية.

إدارة غرب المنصورة التعليمية.

إدارة السنبلاوين بالدقهليه التعليمية.

إدارة ميت غمر الدقهليه.

إدارة المطرية التعليمية.

إدارة الجمالية التعليمية.

إدارة نبروه التعليمية.

إدارة أجا التعليمية.

إدارة طلخا التعليمية.

إدارة ميت سلسيل التعليمية.

إدارة المنزلة التعليمية.

إدارة منية النصر التعليمية.

نتيجة الاعداديه بالدقهليه edudk.net

أكدت مصادر مطلعة من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أنه سيتم اعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي بالدقهلية خلال ساعات، ويمكن للطلاب كتابة تعليق أسفل الموضوع يتضمن اسم الطالب رباعي ورقم الجلوس الخاص به وسيتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الدقهلية خلال دقائق.