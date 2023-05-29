لو لسه مجبتهاش.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحيرة بالاسم ورقم الجلوس رسميًا برابط مباشر | نتيجة نت 4dk

نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحيرة ظهرت الان، وفقًا لمصادر موثوقة في مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، تشير المعلومات إلى أن عملية تصحيح إجابات طلابنا في الشهادة الإعدادية العامة انتهت، من المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن نتائج الشهادة الاعدادية في محافظة البحيرة للفصل الدراسي الثاني خلال الأسبوع المقبل، بمجرد استكمال عملية التدقيق والموافقة على النتائج.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحيرة

وفيما يتعلق نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحيرة للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، قررت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استعراض النتائج بناءً على أسس فريدة تمامًا ودون أي تطابق مع الأساليب السابقة المعتمدة، وفقًا لذلك، قدّم ما مجموعه ١١٢٦٤٩ طالبًا وطالبة في الامتحان، حققوا نسبة نجاح تبلغ ٧٦.٥ ٪.

بالإضافة إلى ذلك، قررت نائبة المحافظ الاعتماد على نتائج الشهادة الإعدادية المهنية، حيث قدّم مجموعه ١٤٣٢ طالبًا وطالبة للامتحان، وتمكنوا جميعًا من تحقيق نسبة نجاح مذهلة تبلغ ٩٩.٩ ٪.

توزيع درجات الشهادة الاعدادية

نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة 2023، الترم الأول، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، ويكون النجاح من 140 درجة، وتُوزع درجات الامتحان عن الفصلين الدراسيين بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، المجموع الكلي 140 درجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحيرة

الخطوات الأساسية للحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحيرة الآتي:

الوصول إلى موقع نتيجة نت الخاص بمحافظة البحيرة. بإدخال بياناتك الشخصية مثل رقم الجلوس. في حالة نسيان رقم الجلوس، يمكنك النقر على رمز الاسم وإدخال اسمك الكامل بالترتيب الثلاثي. الضغط على زر البحث للحصول على نتيجتك.

ومن خلال هذه الخطوات، ستظهر لك نتيجتك في الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة بشكل موثوق وسريع.