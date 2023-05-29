ظهرت الآن في الجزائر!! تعرف الآن على نتائج التقاعد النسبي 2023 وخطوات الحصول عليها

كشفت الأكاديمية الجهوية التربوية للتكوين عن نتائج التقاعد النسبي 2023 بعد فتح ملف التقاعد في مجلس النواب الجزائري واتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لجميع المتقاعدين الذين يحصلون على معاشات متدنية ومن ثم تم النظر في ملف التقاعد النسبي دون النظر للسن ومراجعة الحد الأدني للمعاش التقاعد.

نتائج التقاعد النسبي 2023

تم الاعلان عن نتائج التقاعد النسبي 2023 وأسماء الأطر التربوية التي تم قبول طلبها للاستفادة من التقاعد النسبي والذي يتضمن ثلاث حالات هي:

التقاعد المسبق عند بلوغ سن 50 عام للذكور و45 عاماً للنساء.

التقاعد دون شرط السن بشرط أن يكون المستفيد دفع أشتراك عن 32 عام على الأقل.

الحالة الثالثة هي التقاعد النسبي 50 عام للرجال و45 للنساء.

طريقة الاستعلام عن نتائج التقاعد النسبي 2023

وفرت الحكومة الجزائرية منصة رقمية يتم من خلالها الاستعلام عن نتائج التقاعد النسبي وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بإدخال رقم المعاش. سجل تاريخ ميلاد المستفيد. ومن ثم اختر طريقة تسديد المعاش. قم بالضغط على ايقونة استعلام. انتظر لحظات لتظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بالزيادة.

التقاعد النسبي بالجزائر

تعتبر مكافأة راتب التقاعد النسبي بالجزائر، هو انطلاقة هامة من الحكومة الجزائرية، والتي اتخذت على أساسها العديد من الإجراءات من جانب السلطات العليا للمتقاعدين والذين يحصلون على رواتب منخفضة لذا لزم النظر لرفع معاش التقاعد النسبي دون النظر إلى شرط السن وكذلك العمل على النظر إلى الحد الأدنى لمعاش التقاعد بصفة عامة.