“هتقبض دلوقتي” من هنا.. بوابة الاستعلام عن تكافل وكرامة للاستعلام بالرقم القومي 2023

بوابة الاستعلام عن تكافل وكرامة هي عبارة عن بوابة يمكن من خلالها الاستعلام عن مبلغ أو معاش التكافل والكرامة كما يجب توافر الأوراق المطلوبة من أجل الاشتراك في المعاش بكل سهولة دون وجود أي صعوبات.

بوابة الاستعلام عن تكافل وكرامة

توجد بوابة خاصة يتم من خلالها الاستعلام عن تكافل وكرامة والتظلم منه وهذا الرابط يمكن أن يتمثل في الآتي:

بوابة الاستعلام والشكاوي الخاص بتكافل وكرامة هو https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10

يمكن إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم من أجل الاستعلام عن المعاش الخاص به عند الدخول إلى البوابة.

يقوم في النهاية بالضغط على كلمة استعلام من أجل ظهور نتيجة الاستعلام عن المعاش سواء عن طريق القبول أو عن طريق الرفض.

المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة

توجد بعض المستندات المطلوبة الواجب توافرها من أجل الاشتراك في معاش التكافل والكرامة وهذه المستندات يمكن أن تتمثل في الآتي: