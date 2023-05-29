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“هتقبض دلوقتي” من هنا.. بوابة الاستعلام عن تكافل وكرامة للاستعلام بالرقم القومي 2023
بوابة الاستعلام عن تكافل وكرامة هي عبارة عن بوابة يمكن من خلالها الاستعلام عن مبلغ أو معاش التكافل والكرامة كما يجب توافر الأوراق المطلوبة من أجل الاشتراك في المعاش بكل سهولة دون وجود أي صعوبات.
بوابة الاستعلام عن تكافل وكرامة
توجد بوابة خاصة يتم من خلالها الاستعلام عن تكافل وكرامة والتظلم منه وهذا الرابط يمكن أن يتمثل في الآتي:
- بوابة الاستعلام والشكاوي الخاص بتكافل وكرامة هو https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10
- يمكن إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم من أجل الاستعلام عن المعاش الخاص به عند الدخول إلى البوابة.
- يقوم في النهاية بالضغط على كلمة استعلام من أجل ظهور نتيجة الاستعلام عن المعاش سواء عن طريق القبول أو عن طريق الرفض.
المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة
توجد بعض المستندات المطلوبة الواجب توافرها من أجل الاشتراك في معاش التكافل والكرامة وهذه المستندات يمكن أن تتمثل في الآتي:
- يجب أن يتم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.
- يجب أن يتم تقديم صورة شهادة وفاة الزوج.
- يجب تقديم صورة من بطاقة التموين إن وجدت.
- تقديم كافة الأوراق التي تثبت الدخل الشهري للفرد
- يجب تقديم صورة من شهادة الميلاد لكل أفراد الأسرة.
- يجب تقديم صورة من إقرار الوصاية للأيتام.
- يجب تقديم صورة من شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.
- تقديم مستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة وجود مرض مزمن.
- تقديم بيان قيد مدرسي للأطفال من عمر 6 إلى 18 سنة.