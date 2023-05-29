نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه كفر الشيخ برقم الجلوس الترم الثاني 2023

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه كفر الشيخ، يزداد البحث من خلال الطلاب وأولياء الأمور عن موعد نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظه كفر الشيخ، ومن خلال موقع البديل ستتعرف على الموعد الرسمى لاعلان النتيجة وخطوات الاستعلام برقم الجلوس، حيث كان قد انتهى طلاب الصف الثالث الاعدادى يوم السبت الماضى الموافق 20 من شهر مايو، ونحن من خلال موقع البديل نحرص على نقل جميع الأخبار والمعلومات المتعلقه بنتيجه الشهادة الاعدادية فى محافظه كفر الشيخ برقم الجلوس تابعونا.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه كفر الشيخ

يبحث الطلاب وأولياء الأمور فى محافظه كفر الشيخ يوميا بشكل مستمر على الموعد الرسمى للاعلان عن نتيجة الشهاده الاعداديه فى محافظه البحيره للعام الدراسى الثانى 2022/2023، حيث أعلنت مديريات التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ أن يتم عن دالإعلان عن النتيجه فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعه، وذلك بعد اعتماد وكيل وزارة التربية والتعليم النتيجة، جدير بالذكر أن كانت قد بدأت امتحانات الصف الثالث الاعدادي فى محافظه كفر الشيخ يوم 14 مايو 2023.

موعد التقديم في أولى ثانوي 2023

يبحث الكثير عن خطوات وموعد التقديم فى أولى ثانوى حيث من المفترض أن بعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظه كفر الشيخ 2023 يتم التقديم في أولى ثانوي خلال شهر أغسطس 2023، مع مراعاه التقديم مجموع الطالب والموقع الجغرافي وعدد المدارس في كل نوع من أنواع التعليم في المراحل الثانوي التي تخدم المربع السكني لمحل سكن الطالب، حيث يستدل به من خلال بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.