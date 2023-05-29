استقبل الآن تردد قناة اون تايم سبورت 2023 الجديدة لمشاهدة مباراة الأهلي .. بعد قليل 2023

أعلنت قناة اون تايم سبورت عن التردد الخاص بها سواء سبورت ١ أو سبورت ٢، وذلك بعد تساؤل الكثير من عشاق كرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك للاستمتاع بمشاهدة البرامج الخاصة بالقناة ومتابعة المباريات الهامة لكل الأندية فهي تتصدر ضمن أهم القنوات الخاصة بالرياضة.

تردد قناة اون تايم سبورت

ارتفعت نسبة البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية وخاصة في حال تم الإعلان عن مباريات مهمة للأندية سواء الدوري المصري أو دوري أبطال أفريقيا، كما يتم عرض مباريات أخري فردية سواء كان على قناة On time Sports 1 أو على قناة أون تايم سبورت 2، لذلك سوف نعرض لكم الترددات الخاصة بالقناتين على الأقمار الصناعية وتتمثل فيما يلي:

أولا التردد الخاص لقناة On Time Sports 1 على قمر النايل سات هو: 11861.

أما عن معدل الترميز الخاص به: 27500.

كما أعلن عن معدل الاستقطاب: أفقي.

ثانياً التردد الخاص بقناة On Time Sports 2 على القمر الصناعي النايل سات هو: 10853.

أما عن معدل الاستقطاب: أفقي.

كما يجب إدخال معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ: 5/6

جدول برامج قناة أون تايم سبورت 2023

يستمتع عشاق كرة القدم بمتابعة أخبار كرة القدم خاصة على قنوات on time sports والتي تعرض برامج عدة تصل إلى عشر برامج رياضية يعشقها المتابع وتتمثل البرامج فيما يلي: