اعرف دلوقتي واحجز شقتك في التجمع!! الاستعلام عن قبول شقق الإسكان الاجتماعي 2023

تزداد معدلات البحث خلال الأواني الأخيرة عن طريقة الاستعلام عن قبول شقق الإسكان الاجتماعي 2023 عبر الإنترنت، فبعض قيام الكثيرين بالتقديم لكي يتم تمليك لهم أحد شقق الاسكان الاجتماعي يرغبون في معرفة نتيجة هذا التقديم، من حيث تم قبولهم أم تم الرفض، وفي حالة القبول يريدون معرفة مكان الوحدة وتفاصيل استكمال إجراءات التمليك، وهذا ما نوفره لكم في السطور من المقبلة.

الاستعلام عن قبول شقق الإسكان الاجتماعي 2023

يمكن لك الآن الاستعلام عن قبول شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بسهوله عن طريق الخطوات التالية:-

في البداية النقر هنا لكي يتم نقلك إلى الموقع الرسمي لوزارة الإسكان الاجتماعي والدعم للتمويل العقاري.

من بين الخيارات التي تظهر على الشاشة النقر على الاستعلام عن القبول في شقق الإسكان الاجتماعي للعام

سيطلب منك كتابة رقم البطاقة الذي يتكون من أربعة عشر رقم في الخانة المخصصة.

ثم استكمال البيانات المطلوبة الأخرى مثل الاسم وغيره.

ثم الضغط على خيار الاستعلام، وستظهر لك النتيجة على الفور.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14

توجد طريقة أخرى لكي يتم الاستعلام عن قبول شقق الإسكان الاجتماعي 2023 عن طريق التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي على الخط الساخن، ويمكن لك الاستعلام من خلالهم عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14، يتم ذلك بإرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي على الرقم 1188 أو 5999 أو 5777 وسيتم الرد عليكم على الرقم نفسه الذي تم الاستعلام منه.