أعرف دلوقتي أخر موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023!! سوف تتعرف على التفاصيل بالكامل

أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023، والتي من المقرر لها أن تبدأ في مايو الجاري وتنتهي في شهر يونيو وفيما يلي سنوافيكم بالموعد الرسمي المقرر للحجز ورابط الحجز والكثير من التفاصيل التي تهم المواطنين في جمهورية مصر العربية فتابعونا فضلاً.

موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب الحجز في شقق الاسكان الاجتماعي للمصابين والفقراء والضحايا وذلك بنظام التمويل العقاري ويبدأ موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023 من يوم الخامس عشر من مايو الحالي ويستمر حتى يوم الخامس عشر من يوينو 2023 أما عن موعد الحجز في وحدات دار مصر تكون يوم 30 مايو حتى 1 يونيو المقبل.

خطوات الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي عبر الانترنت

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023 عبر الانترنت وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي ل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. قم بالضغط على خيار حجز سكن لكل المصريين 4. اضغط على ايقونة مستخدم حالي. سجل بيانات الدخول المطلوبة. اضغط على أيقونة طلباتي أعلى الصفحة. قم بالنقر على حجز الوحدة من الجدول الموجود به البيانات. سجل كود حجز الوحدة. قم بالضغط على أيقونة اختيار. ستظهر لك رسالة تفيد تم الاختيار بنجاح. ومن ثم سوف تظهر لك بيانات الوحدة.

الاستعلام عن حجز شقق الاسكان الاجتماعي بالموبايل

يمكن الاتصال بالخط الساخن على ارقام 1188 أو 5777 او 5999.

كما يمكن الاتصال بالرقم 09007117 من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءً عدا الجمعة والسبت.