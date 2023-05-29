“وزارة المالية” تفييد المستفيدين بالتفاصيل التي تتعلق بـ موعد صرف معاشات يونيو 2023

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات يونيو ٢٠٢٣ وذلك بعد كثرة الأسئلة التي جاءت من أصحاب المعاشات الممثلين في كبار السن وغيرهم، كما أعلنت من قبل عن الموقع الرسمي الخاصة بالاستعلام عن المعاشات، كما وضحت أن صرف الرواتب سوف يشمل الزيادة الخاصة المعلن عنها من قبل في شهر أبريل السابق.

موعد صرف معاشات يونيو

يترقب الكثير من المواطنين نزول معاشات شهر يونيو 2023 ويتساءلون عن موعد صرفها في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها، فمن المقرر نزول الرواتب بعد أيام قليلة لتكن يوم الخميس القادم الذي سيوافق ميلاديا 1 يونيو، كما وضحت الهيئة القومية للمعاشات أن الرواتب سوف تشمل صرف الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أبريل السابق، سيتم صرف الرواتب بالزيادة للمواطنين لعدد 11 مليون مواطن خلال الخميس القادم 1 يونيو 2023.

رابط الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2023

صرحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن طريقة التي تمكنك من معرفة راتبك وموعد صرف معاشات شهر يونيو 2023، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني التي أتاحته الوزارة من قبل وهو كالآتي https://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Services/InsuranceServices.aspx?scat=2 .

أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2023

أعلنت الحكومة المصرية عن الأماكن الخاصة لصرف معاشات شهر يونيو القادم، تسهيلاً على المواطنين الوقت والجهد وايضا تجنب التساؤلات وهي: