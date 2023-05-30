“sharkia.gov.eg” نتيجة الصف الثالث الإعدادي الشرقية 2023 بالاسم فقط نتائج الإعدادية بالشرقيه اخر السنة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الشرقية 2023، منذ أن انتهي طلاب ثالثة إعدادي من امتحانات نتائج الشهادة الإعدادية بالشرقية الترم الثاني من يوم 25 مايو بدأوا يترقبوا بأمل وتوتر موعد اعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الشرقية واخبار اعتماد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة الإعدادية بالشرقية وإعلان اسماء الطلاب الاوائل، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقيه أنه سيتم توفير رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الشرقية بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية بعد دقائق من اعتمادها.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الشرقية 2023

بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات نتائج الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الشرقية أكثر من 136 الف طالب وطالبة على مستوي جميع الادارات التعليميه بالمحافظة ومنها، إدارة شرق وغرب الزقازيق التعليمية، وإدارة بلبيس التعليمية وأبو حماد التعليمية ومنيا القمح وإدارة مشتول التعليمية وفاقوس وهيها والابراهيمية وإدارة ابو كبير التعليمية والحسينية وكفر صقر واولاد صقر والقرين والقنايات وديرب نجم وصان حجر التعليمية ومنشأه ابو عمر والصالحية والعاشر من رمضان التعليمية، ومنذ بداية الامتحانات وتواصل مراكز التصحيح العمل في جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الشرقية العمل على مدار 24 ساعه لسرعه الانتهاء من التصحيح وإعلان النتائج.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية sharkia.gov.eg

أكدت محافظة الشرقية أنه سيتم تحميل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية ويمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلال هذه الخطوات:

أولا فتح البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.

ثانيا انقر على ايقونه نتائج الامتحانات.

ثالثا اختر نتائج الشهادة الإعدادية.

رابعا اكتب اسمك رباعي.

خامسا قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك.

ثم انقر على ايقونه انا لست روبوت.

واخيرا اضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على الطالب أن يحصل على 50% كحد أدنى للنجاح في نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية والذي يعادل 140 درجة، ونشير إلي أن توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية يكون كالتالي:

اللغة العربية 80 درجة.

اللغة الإنجليزية 60 درجة.

مادة الرياضيات 60 درجة.

العلوم 40 درجة.

والدراسات الاجتماعية 40 درجة.

ظهرت نتائج الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023

ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج ثالثة إعدادي محافظة الشرقية واسماء الطلاب الاوائل وترتيب الإدارات التعليمية فور إعلان نسب النجاح بالمحافظة، ويمكن للطلاب كتابة تعليق أسفل الموضوع بالبيانات من الاسم الرباعي ورقم الجلوس والمحافظة وسيتم عرض نتائج الصف الثالث الإعدادي الشرقية بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها.