“الآن” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2023 برقم الجلوس واسم الطالب

صرحت وزارة التربية والتعليم المصرية عن خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من خلال مجموعة من الخطوات المتتالية وذلك للاطمئنان على نتيجتهم، كما صرحت الوزارة أن النتيجة سوف تظهر من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي وعدم ظهورها على أي مواقع أخرى ولا يجب تصديق تلك الشائعات المتداولة من قبل الأفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

أعلنت الوزارة عن الخطوات التي يجب إتباعها حتى تتمكن من الاطلاع على النتيجة الخاصة بالطالب. ذلك عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة وقد جاءت الخطوات فيما يلي:

أولا يتوجب عليك أن تقوم بالدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي.

في الخطوة التالية يجب أن تقوم بالدخول على الصف الثالث الإعدادي.

يجب أن تقوم باختيار المرحلة التعليمية الخاصة بالطالب.

قم بالنقر على خانة الفصل الدراسي الثاني.

يجب أن تقوم بتحديد امتحانات العام الدراسي 2023.

قم بإدخال كافة البيانات والمعلومات التي ستطلب منك للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادية 2023.

قم بالنقر على خانة الاستعلام، وانتظر بضع لحظات قليلة حتى تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني فور اعتمادها رسميًا من الوزارة.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي بسوهاج

أن المعلمين والمعلمات والعاملين بالوزارة يبذلون الكثير من الجهد للانتهاء من عمليو تصحيح أوراق امتحانات، فمن المقرر الإعلان عنها وفق لما جات من تصريحات في شهر يونيو القادم، بعد المراجعة والتصحيح من أوراق الإجابات وجمع درجات الفصلين الدراسيين الفصل الأول مع الفصل الدراسي الثاني.