“من هنا” رابط نتائج السادس 2023 بالعراق .. استعلم الآن وأعرف نتيجتك ايه!

رابط نتائج السادس 2023 بالعراق هو عبارة عن رابط يمكن من خلاله الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة فور صدورها واعتمادها كما يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن موعد ظهور هذه النتيجة.

رابط نتائج السادس 2023 بالعراق

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول الترم الثاني بالعراق يتم عن طريق اتباع الخطوات البسيطة الآتية:

للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق يجب أن يتم زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://epedu.gov.iq/verify/index.php?

اختر بعد ذلك كلمة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول الترم الثاني.

سوف تظهر بعض الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال الاسم رباعي ورقم الجلوس في الأماكن المخصصة لها بشكل صحيح.

يتم في النهاية الضغط على كلمة استعلام من أجل معرفة النتيجة.

متى تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي

يتساءل الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول الترم الثاني في العراق والإجابة عن هذا السؤال تكون كالآتي: