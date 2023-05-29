“هات نتيجتك دلوقتي” نتيجة الصف الاول الثاني الثانوي العام 2023 عبر الموقع الرسمي للوزارة

محرك البحث مرتفع هذه الفترة للبحث حول نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي، حيثُ أن بعد إتمام الطلاب امتحانات هذه المرحلة والانتهاء منها في يوم خمسة وعشرين مايو، قامت الوزارة بالتأكد من الانتقال فوراً لعمليات التصحيح حتى يتم الانتهاء منها في أقرب وقت واعتماد النتيجة لاطمئنان الطلاب الذين من المؤكد أنهم في حالة قلق شديد، كما تم التوضيح أن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها من قبل مديرية التعليم الخاصة بكل محافظة، وهذا لاختلاف جميع المحافظات في موعد الامتحانات.

نتيجة الصف الاول الثاني الثانوي

من المفترض أن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي سوف يتم اعتمادها بمحافظة القاهرة وكذلك الجيزة مع بداية شهر يونيو على أن تكون قبل أن يبدأ طلاب الشهادة الثانوية في الامتحانات،كما أن باقي المحافظات سوف تقوم بالإعلان عن النتيجة بعد أن تنتهي كل محافظة من مرحلة تصحيحها للامتحانات، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التربية والتعليم

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثاني الثانوي

توفر الوزارة لطلاب الصف الأول والثاني الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس عن طريق الدخول للموقع الرسمي وتنفيذ خطوات الاستعلام التي أوضحتها، وتتمثل خطوات الاستعلام عن نتيجة الاول والثاني الثانوي إلكترونياً كالتالي: