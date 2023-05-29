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“كل الاسماء نزلت” أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023 بالوجبة التاسعة والأخيرة
قامت الوزارة التابعة للرعاية الاجتماعية بتوضيح اسماء المشمولين بها، وذلك من خلال إتباع مجموعة من الخطوات بعدما يتم الدخول على موقع الوزارة، وذلك حتى يتمكنوا من الحصول على الوجبة التاسعة التي أعلن عنها منذ فترة قليلة، كما وضعت مجموعة من الشروط التي يجب توافرها بالمواطن.
أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية
يمكن لأي شخص التقديم على الرعاية الاجتماعية، كما يمكن أيضاً الاستعلام عنها من خلال إتباع الخطوات التالية:
- أولا يجب أن تقوم بالدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية gov.iq.
- قم بالنقر على خانة تقديم منصة مظلتي الوجبة 9 العراق.
- قم باختيار الرعاية الاجتماعية.
- في الخطوة التالية قم باختيار أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية.
- يجب أن تقوم بإضافة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.
- قم بالنقر على خانة الاستعلام عن أسماء المشمولين الجدد.
- سوف تظهر لك كافة أسماء المستفيدين وأسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.
شروط القبول في أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية
هناك مجموعة من الشروط التقديم على الرعاية الاجتماعية التي أقرتها الدولة للأفراد الغير مقتدرين وتتمثل الشروط فيما يلي:
- لا بد أن يكون المتقدم حامل للجنسية العراقية.
- يجب أن يمتلك عدد من أفراد الأسرة وهو أربعة أفراد على الأقل.
- يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن سن 18 سنة وأن لا يزيد عند الرجال عن 60 عام، وأن يكون عمر السيدات ما بين 15 إلى 55.
- لا بد أن يكون مسجل مسبقا في الشؤون الاجتماعية.
- يجب أن لا يمتلك أملاك عقارية أو سجل تجاري مسجل بأسمة أو تأمين صحي أو اجتماعي
- كما وضحت الوزارة أن الإعلان للأفراد المشمولين المشمولين في الرعاية الاجتماعية على موقع الوزارة والمعروف بمنصة مظلتي.