“ظهرت دلوقتي” نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية برقم الجلوس واسم الطالب 2023

جميع طلاب الشهادة الإعدادية في انتظار ظهور النتيجة في محافظة القليوبية، حيثُ أنه كانت نهاية امتحان طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية كان في يوم أربعة وعشرين من شهر مايو الحالي وكانت أخر مادة هي الدراسات الاجتماعية، كما أن الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية تختلف من محافظة لأخرى وهذا لأن هناك بعض المحافظات انتهت الامتحانات بها يوم خمسة وعشرين ومحافظات أخرى كانت نهاية الامتحان في اليوم الثامن عشر من شهر مايو وأخرى في يوم أثنين وعشرين، وهنا نعرض تفاصيل نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية.

نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية

مازال أجهزة الكونترول الخاصة بتصحيح الامتحانات في محافظة القليوبية مستمرة في التصحيح، حيثُ أن جميع المديريات الخاصة بالتعليم كانت تعمل على التصحيح اليومي لأوراق الامتحانات وفور انتهاء وقت الامتحان يتم الانتقال للتصحيح.

وهذا لكي يتم الانتقال فوراً لعملية رصد الدرجات لكي يتم البدء في التمهيد لاعتماد النتيجة من قبل محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، وسوف يكون الإعلان عن النتيجة في الأيام القادمة وسوف يكون قريب جداً وأقصى حد للإعلان في بداية الشهر القادم.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية

يمكن لكافة طلاب الشهادة الإعدادية من الاستعلام إلكترونياً عن النتيجة بدون الحاجة لذهاب الطالب للمدرسة ليتعرف على النتيجة، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من الخطوات الأتية: