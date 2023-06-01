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رابط فعّال.. صدرت نتائج سادس ابتدائي ٢٠٢٣ محافظة كركوك الدور الاول برقم الطالب

محمد مجديمنذ 14 دقيقة
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نتائج سادس ابتدائي ٢٠٢٣ محافظة كركوك الدور الاول
نتائج سادس ابتدائي ٢٠٢٣ محافظة كركوك الدور الاول

استعلام نتائج الصف السادس الابتدائي محافظة كركوك للدور الأول 2023 يمثل خطوة هامة للطلاب وأولياء الأمور في تتبع تقدم الطلاب ونتائجهم. من خلال الخطوات البسيطة التالية، يمكن الوصول بسهولة إلى نتائج الصف السادس الابتدائي.

نتائج سادس ابتدائي ٢٠٢٣ كركوك

التوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية: يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية على الإنترنت، حيث يتم توفير خدمة الاستعلام عن النتائج.

اختيار نتائج الفصل السادس الابتدائي كركوك : عند دخول الموقع الرسمي لوزارة التربية او موقع نتائجنا، يجب البحث عن قسم “نتائج الفصل السادس الابتدائي” أو ما يشابهه في القائمة المتاحة.

إدخال الرقم الامتحاني للطالب: يجب إدخال رقم الامتحان الخاص بالطالب، والذي يمكن العثور عليه في بطاقة الامتحان الخاصة بالطالب. يرجى التأكد من إدخال الرقم الامتحاني بشكل صحيح لضمان الحصول على النتيجة الصحيحة.

إدخال اسم الطالب: بعد إدخال الرقم الامتحاني، يجب إدخال اسم الطالب باللغة العربية كما هو مكتوب في الوثائق الرسمية.

الضغط على عرض النتائج: بعد إدخال البيانات المطلوبة، يجب النقر على زر “عرض النتائج” أو ما يشابهه، وسيتم عرض نتيجة الصف السادس الابتدائي للطالب.

من المهم التأكد من إدخال المعلومات الصحيحة والكاملة، وتجنب أي أخطاء في إدخال البيانات. في حالة واجهت أي مشاكل في الاستعلام عن النتائج، يفضل التواصل مع الجهات المعنية في وزارة التربية العراقية للحصول على المساعدة اللازمة.

نتمنى لجميع طلاب نتيجة السادس الابتدائي 2023 محافظة كركوكنتائج ممتازة ومستقبلًا مشرقًا في مسيرتهم التعليمية.

نتائج السادس الابتدائي

المحافظة
الحالة
الرابط
نينوىفي الانتظار
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ديالىفي الانتظار
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الكرخ 1في الانتظار
اضغط هنا
الكرخ 2في الانتظار
اضغط هنا
الكرخ 3في الانتظار
اضغط هنا
الرصافة 1في الانتظار
اضغط هنا
الرصافة 2في الانتظار
اضغط هنا
الرصافة 3في الانتظار
اضغط هنا
النجففي الانتظار
اضغط هنا
ذي قارفي الانتظار
اضغط هنا
القادسيةفي الانتظار
اضغط هنا
صلاح الدينفي الانتظار
اضغط هنا
واسطفي الانتظار
اضغط هنا
اربيلفي الانتظار
اضغط هنا
السليمانيةفي الانتظار
اضغط هنا
دهوكفي الانتظار
اضغط هنا
الأنبارفي الانتظار
اضغط هنا
بابلفي الانتظار
اضغط هنا
البصرةفي الانتظار
اضغط هنا
كربلاءفي الانتظار
اضغط هنا
كركوكفي الانتظار
 اضغط هنا
ميسانفي الانتظار
اضغط هنا
المثنىفي الانتظار
اضغط هنا
بغدادفي الانتظار
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محمد مجديمنذ 14 دقيقة
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