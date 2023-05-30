اليوم السابع: ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج ٢٠٢٣ بالاسم ورقم الجلوس نتيجه الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

البوابة الالكترونية سوهاج نتيجة الاعدادية، ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني بالاسم ورقم الجلوس للطلاب وأولياء الأمور عبر موقع البوابة الالكترونية لسوهاج ننشره لكم عبر هذا المقال، حيث تشهد معدل أكبر عمليات بحث عبر محركات البحث، وننشر نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج ٢٠٢٣ الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس، وتعد إحدى محافظات مصر، والعاصمة الثانية بعد محافظة القاهرة، والميناء الأول لجمهورية مصر العربية.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 سوهاج بالاسم فقط

كان محافظ سوهاج قد اعتمد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 77% للإعدادية العامة، وقد بلغ عدد الحاضرين في الامتحانات 78994 طالب وطالبة، بينما يبلغ نسبة نجاح الصم والبكم حوالي 83%، بالإضافة إلى أن طلاب الاعدادية المهنية بنسبة نجاح 80%.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي متابعة حية لجميع المحافظات

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رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 سوهاج بالاسم فقط إدارة طهطا التعليمية.

اليوم السابع نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج ٢٠٢٣ بالاسم ورقم الجلوس نتيجه الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني إدارة العسيرات التعليمية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 سوهاج اليوم السابع إدارة طما التعليمية.

توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2023

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

مادة الرياضيات 60 درجة.

مادة اللغة الانجليزية 60 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

مادة التربية الدينية 40 درجة.

مادة الحاسب الآلي 20 درجة.

مادة التربية الفنية 20 درجة.

الفصل الدراسي الأول 140 درجة

الفصل الدراسي الثاني 140 درجة

مجموع الفصلين 280 درجة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج ٢٠٢٣ برقم الجلوس رابط مباشر

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كتابة إما رقم الجلوس أو اسم الطالب.

الضغط على زرار عرض نتيجة الصف الثالث الاعدادي سوهاج الترم الثاني برقم الجلوس.

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