بوابة فيتو: ظهرت هنا نتيجة الشهادة الاعدادية المنوفية 2023 ترم ثاني “نتيجة الصف الثالث الاعدادي” برقم الجلوس والاسم

في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الشفافية وتسهيل عملية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي فيتوعبر موقع مديرية التربية والتعليم للغربية برقم الجلوس موقع البوابة الالكترونية ، أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الاعدادية المنوفية برقم الجلوس 2023. وسرعان ما أظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنوفية نسبة نجاح مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس التفوق الأكاديمي للطلاب والمعلمين في المنوفية.

نتيجة الشهادة الاعدادية المنوفية 2023

تحديث الثلاثاء الموافق 6 يونيو: انتهت لجان التصيح من مباشرة أعمالها من التقدير والرصد الإلكتروني، وجاري اعتماد ثم رفع نتيجة الشهادة الاعدادية / الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس.

من المقرر رفع وتوفير نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية برقم الجلوس 2023 عبر عدة منصات إلكترونية موثوقة ومعتمدة، من بينها جوجل درايف وبوابة فيتو وموقع البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية وموقع اليوم السابع وموقع وزارة التربية والتعليم. تعد هذه المنصات وسيلة سهلة وسريعة للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية 2023 دون الحاجة إلى الانتظار في طوابير طويلة أمام المدارس.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالمنوفية برقم الجلوس والاسم

للقيام بعملية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

زيارة جوجل درايف أو موقع البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية.

البحث عن رابط استعلام عن النتائج.

تحديد المحافظة والمدرسة ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

إدخال المعلومات المطلوبة والتحقق من صحتها.

النقر على زر “استعلام” للحصول على نتيجة الطالب.

وفيما يتعلق نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية 2023 بالاسم فقط ، فقد حققت نسبة نجاح مرتفعة مقارنة بالعام الماضي. هذا الإنجاز يعكس الجهود الجادة والتفاني التي بذلها الطلاب والمعلمين طوال العام الدراسي. ومن الجدير بالذكر أن هذه النتائج الرائعة تعكس التفوق الأكاديمي للطلاب وتعزز رغبتهم في مواصلة تعليمهم والسعي نحو تحقيق أهدافهم المستقبلية.

نتيجة اعدادية المنوفية

مركز أشمون

مركز الباجور

مركز بركة السبع‏

مركز تلا‏

مركز السادات‏

مركز شبين الكوم

مركز الشهداء

مركز قويسنا‏

مركز منوف‏

توزيع الدرجات نتيجة الشهادة الاعدادية المنوفية برقم الجلوس

اللغة العربية 80 درجة.

اللغة الإنجليزية 60 درجة.

الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

العلوم 40 درجة.

والمجموع الكلي 280 درجة.

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وفي موقع البديل نهنئ الطلاب الناجحين في الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية لعام 2023. هذا الإنجاز يعكس جهودهم المستمرة وتفانيهم في التعلم والنجاح. نحن واثقون من أن لديهم مستقبلًا مشرقًا وأنهم سيواصلون تحقيق النجاح في المراحل التعليمية المقبلة، حيث وبخصوص نتيجة الشهادة الاعدادية المنوفية برقم الجلوس تستمر وزارة التربية والتعليم في المنوفية في بذل جهود كبيرة لتطوير منظومة التعليم وتحسين جودة التعليم في المحافظة. ومن خلال توفير منصات الاستعلام الإلكترونية الموثوقة، تسعى الوزارة إلى تيسير عملية الوصول إلى نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنوفية وتوفير بيئة تعليمية تشجع الطلاب على تحقيق النجاح.