اليوم السابع ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية أسيوط ٢٠٢٣ بالاسم ورقم الجلوس .. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني

نتيجة الشهادة الاعدادية أسيوط ٢٠٢٣ بالإسم ورقم الجلوس حيث قال الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن نتيجة الصف الثالث الاعدادي أسيوط 2023، سيتم إعلانها عقب اعتمادها من اللواء شريف فهمى بشارة محافظ أسيوط، وتم تحديد موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في أسيوط، في نهاية الأسبوع الجارى، مشيرة إلى أنه حتى الآن تستمر أعمال التصحيح في الكنترولات المختلفة بكافة المدارس للانتهاء منها وإعادة تجميعها ورصدها قبل اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية أسيوط ٢٠٢٣ برقم الجلوس رسميا من محافظ أسيوط اللواء شريف بشارة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية أسيوط بالاسم فقط ٢٠٢٣

أوضح مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم، أن موعد ظهور نتائج نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم فقط 2023 في أسيوط بعد ساعات، فور اعتمادها من محافظ أسيوط،، على أن يتم إتاحة النتيجة كاملة على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي أسيوط برقم الجلوس

وكشفت مديرية التربية والتعليم أنه فور ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في أسيوط سيتم إتاحة رابط نتيجة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للمديرية، ويمكن أيضا الحصول عليها عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم على فيسبوك.

نتيجة اعدادية أسيوط

وأدى 45367 ألفا و886 طالب وطالبة، امتحانات الشهادة الإعدادية، 457 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الثمانية.وكان قد وجه وكيل وزارة التربية والتعليم، بضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب خلال فترة امتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرا إلى حرص المديرية على تلبية احتياجات كافة لجان الشهادة الإعدادية، بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتوجيهات اللواء محافظ أسيوط.

نتيجة الشهادة الاعدادية أسيوط