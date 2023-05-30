اليوم السابع: ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدقهلية ٢٠٢٣ الترم الثاني نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم

تم الإعلان عن انتهاء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية للعام الدراسي 2022-2023. أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه سيتم الآن تجميع الدرجات والتقديرات والرصد، وسيتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدقهلية ٢٠٢٣ الترم الثاني نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم من قبل محافظ الدقهلية قبل الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية بشكل رسمي نهاية الأسبوع الحالي.

اليوم السابع نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدقهلية ٢٠٢٣

وأوضح شعبان أن أعمال التصحيح ستكتمل خلال يومين في مركز التصحيح بمدرسة ابن لقمان، وتم تحديد يوم الأربعاء أو الخميس كموعد لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية.

ومن المقرر أن يتم نشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فور اعتمادها على صفحة محافظة الدقهلية الرسمية على فيسبوك أو موقع مديرية التربية والتعليم. سيتم توزيع النتائج في المدارس بمجرد استكمال طبعها وتسليمها.

وقد تم تكليف 2300 معلم لأعمال التصحيح لأوراق امتحانات الفصل الدراسي الثاني. وأكد وكيل الوزارة على انتظام سير العمل في غرف التصحيح وجودة الأداء.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية برقم الجلوس والاسم

وأكد شعبان على أهمية الشفافية والدقة في عملية التصحيح وقراءة الأوراق بعناية. ووجه بتسجيل الدرجات بخط واضح بجوار كل سؤال والالتزام بمعايير قواعد عملية التصحيح ومنح كل طالب حقه والتأني في جميع أعمال التصحيح.

وأكد أيضًا على أهمية الدقة في رصد الدرجات وسرية العمل. بدأت عملية التصحيح في الاثنين الموافق 15 مايو بمادتي اللغة العربية والجبر والإحصاء.

يذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية في هذا العام بلغ 123 ألفًا و812 طالبًا وطالبة موزعين على 17 إدارة تعليمية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية الترم الثاني كافة الإدارات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية إدارة أجا التعليمية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2023 إدارة الجمالية التعليمية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية إدارة الستاموني التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بالاسم إدارة السنبلاوين التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس إدارة الكردي التعليمية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية ترم أول إدارة المنزلة التعليمية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية برقم الجلوس إدارة شرق المنصورة التعليمية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية بالاسم إدارة غرب المنصورة التعليمية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية بالاسم 2023 إدارة بلقاس التعليمية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية اليوم السابع 2023 إدارة بني عبيد التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم الترم الثاني إدارة تمي الأمديد التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية اليوم السابع 2023 إدارة دكرنس التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم الدقهلية – إدارة شربين التعليمية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الدقهلية إدارة طلخا التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 إدارة محلة دمنة التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الدقهلية – إدارة طلخا التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية – إدارة منية النصر التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم فقط – إدارة ميت سلسيل التعليمية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية ترم أول إدارة ميت غمر التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني بالاسم ورقم الجلوس إدارة نبروه التعليمية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية إدارة جمصة التعليمية.

توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2023 محافظة الدقهلية

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

مادة الرياضيات 60 درجة.

مادة اللغة الانجليزية 60 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

مادة التربية الدينية 40 درجة.

مادة الحاسب الآلي 20 درجة.

مادة التربية الفنية 20 درجة.

الفصل الدراسي الأول 140 درجة

الفصل الدراسي الثاني 140 درجة

مجموع الفصلين 280 درجة

قد يهمك: نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية ٢٠٢٣ برقم الجلوس رابط مباشر

الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم / رابط بديل.

كتابة إما رقم الجلوس أو اسم الطالب.

الضغط على زرار عرض نتيجة الصف الثالث الاعدادي الاسكندرية الترم الثاني برقم الجلوس.

أكتب رقم جلوسك في تعليق متبوع بالإدارة التعليمية التابع لها كي تصلك نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية 2023 فوراً حصريا من موقع البديل.