رابط مباشر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2023 عبر الموقع الرسمي

كشف مصدر مسؤول في محافظة الجيزة عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2023 الترم الثاني، وجاء ذلك بالتزامن مع انتهاء الطلاب من الامتحانات وبدء إعلان النتائج في بعض المحافظات، وقد أكد المصدر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سوف يعتمد نتائج الطلاب للشهادة الإعدادية 2023 بشكل رسمي يوم الخميس المقبل الموافق 1 يونيو، وتكون متاحة في جميع مدارس المحافظة يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 بشكل موحد.

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2023

لقد أشار المصدر إلى عدد الطلاب المشاركين في اختبارات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، والذي بلغ عددهم حوالي 188 ألف طالب وطالبة تم تقسيمهم على 686 لجنة، وعدد 2 لجنة للحالات الخاصة على مستوى المحافظة، كما أكد المصدر أن الآن يتم تصحيح الأوراق الخاصة باختبارات الطلاب وسوف تتم المراجعة، وفور الانتهاء من تلك الأعمال يتم اعتماد النتيجة من قبل اللواء أحمد راشد، وتُعلن النتائج على الرابط الرسمي مع توضيح طرق الحصول عليها للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور عملية الحصول على النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2023

وجاءت خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2023 محافظة الجيزة من خلال الخطوات الآتية:

في البداية الدخول على البوابة الالكترونية لمحافظة الجيزة .

. كما يجب أن يختار الطالب المرحلة التعليمية.

والنقر على الصف الثالث الإعدادي.

وتحديد الفصل الدراسي الثاني.

وبعدها يجب اختيار امتحانات العام الدراسي 2023.

بينما يجب ملء البيانات المطلوبة للاستعلام كالاسم ورقم الجلوس.

والنقر على الاستعلام والانتظار قليلاً حتى تظهر النتيجة في حال اعتمادها رسمياً.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية لعام 2023