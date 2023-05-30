كشوف الناجحين PDF.. نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 العراق عبر موقع نتائجنا results.mlazemna.com كل المحافظات

الالاف من الطلاب يبحثون بكثافة عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 العراق عبر موقع نتائجنا بعدما انتهوا من أداء امتحانات الدور الاول خلال الفترة الماضية على مستوى كافة المحافظات، وقد جائت امتحانات السادس الابتدائي التمهيدي في مستوى الطالب المتوسط الأمر الذي يجعلنا نتوقع أن تكون نسبة النجاح كبيرة ومرضية إلى حدا ما، واليكم رابط موقع نتائجنا للاستعلامعن نتائج السادس التمهيدي فور ظهورها.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 العراق

أيام قليلة وستقوم وزارة التربية والتعليم العراقية بكشف الستار رسميا عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 العراق ونسبة النجاح بها واسماء الطلاب الاوائل من البنين والبنات، وذلك خلال مؤتمر صحفي سيعقد في مقر الوزارة بحضور عدد من الصحفيين، وبعدما سيكون متاح الاستعلام عن النتائج وتنزيل كشوف الناجحين وفقا للمحافظة القاطنين بها PDF عبر موقع نتائجنا أو ملازمنا، وكذلك عبر موقع الوزارة الرسمي وكافة المدارس، واليكم خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالرقم الامتحاني والاسم:

قم بزيارة موقع نتائجنا.

اختر نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 العراق.

حدد المحافظة القاطن بها.

ادخل البيانات اللازمة للحصول على النتيجة.

اضغط على تحميل كشوف النتائج PDF.

الآن يمكنك البحث عن اسمك ومعرفة مجموعك.

رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

وكما نعرف فأن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 في كافة محافظات العراق “بغداد، بابل، الكرخ، النجف، الانبار، صلاح الدين، القادسية” لن يتم الاعلان عنها دفعة واحدة، بل ستعلن بشكل تدريجي، ويمكنك ترك بياناتك بالتعليقات أسفل الموضوع لنجلب لك النتيجة فور ظهورها