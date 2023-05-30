اعلان 2 : المؤسس عثمان 128 تورغوت يلحق بعثمان وينقذه في آخر لحظة

المؤسس عثمان 128، يترقب الكثير من محبي المسلسل التركي المؤسس عثمان بن أرطغرل عرض الحلقة الجديدة والتي تعرض يوم الأربعاء وسوف تشهد انقاذ عثمان من الفخ من قبل تورغوت حيث قام بإنقاذة في اخر لحظة، والكثير من الأحداث المشوقة بالحلقة الـ128 من المؤسس عثمان التركي .

المؤسس عثمان 128

وشهدت الحلقة الماضية الكثير من الاحداث المثيرة والانتهاء علي مشاهدة مثيرة جعلت الجميع يترقب عرض الحلقة الجديد وشهد اعلان المؤسس عثمان 128 قيام نايمان ينقذ السلطانه اسمهان ويقوم بالقضاء على ايسرغون بانو، ويقول لهم لو لم تتركني من البداية لما امسكو بي، وتؤكد اسمهان انها سوف تجعل الجميع يدفعون الثمن، ليرد عليها ايسرغون بانو ويقول لها ان تخرجي عن امري هذه المرة يا اسمهان .

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 128

يُعرض مسلسل المؤسس عثمان كل يوم أربعاء من كل أسبوع علي قناة ATV التركية، ومساء الخميس على قناة الفجر الجزائرية مدبلج عربي، ويمكن للجميع مشاهدة المسلسل اون لاين أيضا علي موقع ايجي بست وماي سيما وموقع قصة عشق وموقع النور بلاي.

تردد قناة El Fajr TV

ويمكن للجميع الأن ضبط التردد الخاص بقناة الفجر الجزائرية مجاناً لكي تتابعون المسلسل بدون اي اعلانات مجاناً يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر .