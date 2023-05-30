“sohag.gov.eg” بوابة سوهاج التعليمية رابط سريع نتيجة الصف الثالث الإعدادي سوهاج 2023 بالاسم ورقم الجلوس ترم ثاني

نتيجة الصف الثالث الإعدادي سوهاج 2023، انتهي طلاب ثالثة إعدادي من امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج منذ أكثر من عشر أيام، ولهذا يشتعل البحث الآن عن موعد اعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة سوهاج عبر بوابة سوهاج التعليمية ليتمكن الطلاب من معرفة درجات نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها من محافظ الشرقية من دون الانتظار إلي توزيع كشوفات النتائج على المدارس، وسوف نعرض لكم في هذا التقرير خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي سوهاج بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة سوهاج التعليمية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي سوهاج 2023

بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات نتائج الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الثاني اكثر من 86 الف طالب وطالبة تم توزيعهم على 467 لجنه على مستوي 11 إدارة تعليمية بمحافظة سوهاج، وانتهت امتحانات الإعدادية في سوهاج 2023 الترم الثاني منذ يوم 18 من الشهر الحالي وسط اعجاب ومدح كبير من جانب تلاميذ ثالثة إعدادي بسوهاج نظرا لسهولة الامتحانات وأنها لم تضمن أي اسئلة من خارج الكتاب المدرسي، واكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أنه من المتوقع أن يتم اعتماد نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه سوهاج خلال نهاية الأسبوع الحالي.

بوابة سوهاج التعليمية نتائج الشهادة الاعداديه بالاسم ورقم الجلوس

تعد بوابة سوهاج التعليمية هي الموقع الرسمي التابع إلي مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج والذي يوفر للطلاب رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس من خلال الخطوات التالية:

اولا يجب الدخول على موقع بوابة سوهاج التعليمية sohag.gov.eg.

ثانيا قم باختيار الخدمات الالكترونيه.

ثالثا حدد عزيزي الطالب ايقونه نتائج الامتحانات.

وبعد ذلك قم بالدخول على نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2023.

ومن ثم سجل البيانات الشخصية ومنها الاسم الرباعي ورقم الجلوس.

وأنقر على عبارة أنا لست روبوت.

واخيرا اضغط الآن على عرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2023

وتجدر الإشارة إلى أنه أكدت مصادر من محافظة سوهاج أنه تم تطوير موقع البوابه الالكترونيه لمحافظه سوهاج وتغير السيرفر الخاص به حتي يتمكن من تحمل ضغط الطلاب عليه فور ظهور النتائج وعدم تعرضه لعطل فني كما حدث العام الماضي حتي لا يشعر الطلاب باستياء.

كما يمكنك تسجيل بياناتك في تعليق أسفل الموضوع وسيتم عرض نتائج الصف الثالث الإعدادي سوهاج الترم الثاني فور اعتمادها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج.