رابط أرقام جلوس الثانوية العامة ليبيا 2022 وزارة التربية والتعليم الليبية

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة ليبيا 2023، شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية من قبل طلاب وطالبات الثانوية العامة علمي وادبي في ليبيا عقب اعلان وزارة التربية والتعليم في ليبيا عن إتاحة رابط مباشر للطلاب والطالبات للإستخراج أرقام جلوس الثانوية العامة ليبيا 2023، وذلك في إطار حرص الوزارة سلامة وامن الطلاب، وتبدء امتاحانات الثانوية العامة في الثامن من يونيو وسوف تستمر حتي السادس والعشرون من يونيو ويمكن الان لجميع الطلاب الحصول علي أرقام جلوسهم بدون اي عناء من خلال اتباع الخطوات التالية .

استخراج أرقام جلوس الثانوية العامة ليبيا

واكد المتحدث الرسمي بإستم وزارة التعليم الليبية ان يمكن للجميع الأن الحصول علي ارقام جلوسة بدون اي عناء وذلك من خلال الهاتف المحمول او الكمبوتر الخاص به او اللاب توب وذلك من خلال زيارة الموقع الوطني للإمتحانات بالليبيا الذي وفرتة وزارة التربية والتعليم من أجل تسهيل عملية الحصول علي ارقام جلوس الثانوية في ليبيا بالوقت الحالي علي الجميع اتباع الخطوات للحصول علي أرقام الجلوس :-

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للامتحانات.

الضغط على أيقونة الثانوية العامة، وتحديد العام الدراسي الحالي.

منها الدخول إلى مكتب الخدمات الإلكترونية.

تحديد المنطقة والمدرسة التابع إليها الطالب وكذلك القسم.

إدخال البيانات المطلوبة منها رقم قيد الطالب في المدرسة.

الضغط على أيقونة إظهار رقم الجلوس.

وزارة التربية والتعليم الليبية