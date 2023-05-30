“لا يفوتك” نتائج السادس الابتدائي التمهيدي الدور الاول جميع محافظات العراق | موقع نتائجنا pdf

يمكنكم الآن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي لعام 2023، بدأ الطلاب والطالبات في أداء الاختبارات في نهاية الأسبوع الماضي، ومنذ ذلك الحين بدأ العديد من الطلبة وأولياء الأمور في البحث عن رابط نتائج السادس لنهاية العام، تم الإعلان عن أن وزارة التعليم في العراق ستقوم بإعلان النتائج بعد الانتهاء من عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات، وسيتم اعتمادها فورًا بعد ذلك.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي التمهيدي

انتهت اختبارات السادس التمهيدي يوم السبت الموافق 27 مايو. بدأ الطلاب في الاختبارات في اليوم الأول، وهو 25 مايو، حيث تم اختبار الدين الإسلامي، واستمرت الاختبارات في اليوم الثاني، الذي كان في 22 مايو، لاختبار اللغة الإنجليزية. وتم اختبار الرياضيات يوم الأربعاء والخميس الماضيين، وكان ذلك قبل اليوم الأخير من الاختبارات، وسيكون اليوم الأخير مخصصًا لاختبارات الدراسات.

اكتملت عمليات التصحيح والمراجعة لاختبارات الصف السادس، وتعكف الوزارة حالياً على استكمال عملية نشر نتائج السادس تدريجياً في جميع محافظات العراق عبر نتائجنا او موقع ملازمنا، تم تحديد موعد الدور الأول.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي الدور الاول

بإمكانك الآن الاطلاع على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي في العراق من خلال رابط خاص يتيح لك الاستعلام فور ظهورها، للقيام بذلك، يتعين عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع “نتائجنا“. حدد خيار نتيجة السادس التمهيدي الابتدائي من الصفحة الرئيسية. قم بإدخال بيانات الطفل المطلوبة. ستظهر النتيجة فوراً على الموقع بشكل مفصل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب أيضاً زيارة مدرستهم والاستعلام عن النتيجة هناك، نحن قدمنا لك جميع التفاصيل المطلوبة.