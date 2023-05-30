صرف 1000 جنيه كل شهر لهذه الفئات تبعًا لما قرره الرئيس بعودة منحة العمالة الغير منتظمة من التليفون

يريد الكثير من المواطنين في مصر لمعرفة الموعد الرسمي الذي يتم فيه صرف منحة العمالة الغير منتظمة لعام ٢٠٢٣،حيث أعلن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي على إنشاء منحة قدرها 1000 جنيه ،يأتى ذلك الأمر ضمن التوجيهات الأخيرة التى أعلن عنها الرئيس وذلك من أجل إنشاء صندوق إعانة الطوارئ وهناك عدد كبير جدًا من المواطنين يرغبون في عملية التسجيل من على شبكة الانترنت سواء من على الهاتف المحمول او الكمبيوتر المنزلي.

خدمات القوى العاملة للعمالة الغير منتظمة

لا نوفر منحة العمالة الغير منتظمة فقط بل مجموعة متنوعة من الخدمات والدعم من وزارة القوى العاملة، والتي تقدم حصريًا للعمال المشاركين فقط. يمكنكم الاطلاع على بعض هذه الخدمات والدعم في النقاط التالية:

تقديم مبلغ قدره 10,000 جنيه في حالة وفاة العامل، يُسلم لورثته.

دعم بقيمة 10,000 جنيه في حالة تعرض العامل للعجز الكلي.

توفير دعم بمقدار 5,000 جنيه في حالة تعرض العامل للعجز الجزئي.

تغطية مبلغ قدره 2,000 جنيه لإجراء عملية جراحية كبيرة.

تقديم دعم بمقدار 2,000 جنيه لإجراء عملية جراحية صغيرة.

صرف مبلغ قدره 3,000 جنيه في حالة وفاة أحد أقارب العامل من الدرجة الأولى.

تقديم مبلغ قدره 500 جنيه في المناسبات الرسمية والأعياد.

تغطية قيمة الكشف الطبي في المستشفيات، المراكز الطبية، الصيدليات، معامل التحاليل، والإشاعات.

توفير الدعم العاجل في حالات الأزمات الطارئة التي قد يواجهها العمالة الغير منتظمة في عام 2023.

تلك هي بعض الخدمات والدعم التي نقدمها للعمالة الغير منتظمة في عام 2023، والتي تهدف إلى تحسين وتسهيل الظروف الاقتصادية والصحية للعمال المشتركين.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة من الموبايل

حالياً، يمكن تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة من خلال التطبيق المحمول، ومع ذلك ، يمكنك تقديم بياناتك عبر موقع وزارة القوى العاملة من خلال اختيار خيار “تسجيل الراغبين في العمل” للوظائف المعلنة داخلياً واتباع الخطوات التالية:

افتح موقع وزارة القوى العاملة من خلال الرابط التالي انقر على رمز “تسجيل الراغبين في العمل”. اختر “تسجيل الدخول لأول مرة”. قم بملء البيانات المطلوبة على الشاشة وانقر على “حفظ ومتابعة”.

بهذه الطريقة ، ستتمكن من تسجيل بياناتك في منحة العمالة الغير منتظمة بنجاح عبر الموقع، يمكنك الوصول إلى الموقع فيما بعد واستعراض المعلومات الخاصة بك باستخدام رقمك القومي وكلمة المرور التي قمت بتسجيلها، وفي حالة قبولك سوف يتم أرسال رسالة نصية عبر رقم الهاتف قبل الصرف بيوم واحد فقط لمعرفة موعد ومكان الصرف.