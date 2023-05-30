مسلسل طائر الرفراف الحلقة 35 كاملة على قناة ستار تي في التركية

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 35، نظراً لما شهدته الحلقة السابقة 34 من مسلسل طائر الرفراف بدأ الكثير من متابعي المسلسل يبحثون عن الحلقة القادمة وموعد عرضها والقنوات التي تنقلها، يعد مسلسل طائر الرفراف واحدة من الأعمال التركية الناجحة والمميزة جداً، حيث يحظى المسلسل على إعجاب فئة كبيرة من المتابعين وهذا ما جعل اسم مسلسل طائر الرفراف يتصدر محركات البحث الأولى على جوجل وتويتر وفيس بوك، كونه عمل مختلف وفريد من نوعه.

نجد أن الكبير والصغير يتابعون مسلسل طائر الرفراف ويستمتعون كثيراً بالأحداث الشيقة، نلاحظ أن الدراما التركية أصبحت في تقدم ملحوظ الفترة الأخيرة وهذا ما جعلها تحسن اختيار الأعمال التي تقدمها وتجتهد لكي تقدم نوعية جديدة من المسلسل غير متشابه كي ترضي جميع الأذواق، وهذا ما حدث بالفعل مع مسلسل طائر الرفراف وأصبحت نسب مشاهدته بالملايين، وخلال السطور التالية نقدم لكم المزيد من التفاصيل حول مسلسل طائر الرفراف الحلقة 35.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 35

تم انطلاق مسلسل طائر الرفراف لأول مرة يوم الجمعة 23 من سبتمبر لعام 2022 وحقق المسلسل نجاح يفوق كل حدود الوصف ومن وقتها ويتصدر المسلسل عمليات البحث، تدور قصة مسلسل طائر الرفراف حول فريد وهو شاب في مقتبل العمر كان يعيش في الولايات المتحدة لكنه في الأصل تركي عاد إلى بلاده بعد عدة سنوات لكنه يتبع عادات الغرب وهذا ما جعل جده يعرض عليه أن يتزوج وأن هناك فتاة مناسب له

وافق فريد وذهب بالفعل لزيارة عائلة الفتاة وعرض الزواج وتم الزواج لكن في بداية الأمر فريد وسيران كانوا غير متفاهمين ومع الوقت بدأ فريد يتعلق بزوجته سيلان لكن بعد فترة من الزواج حدث بعض المشاكل التي دفعتهم للطلاق ومن هنا تطور الأحداث كل حلقة، وفي حلقة الأمس كانت الأحداث محزنة للغاية بعد أن علم خبر وفاة شقيقه فؤاد في حادث.

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف

يتم عرض مسلسل طائر الرفراف يوم الجمعة من كل أسبوع، وسوف يتم إذاعة المسلسل بشكل حصري لأول مرة عبر شاشة قناة ستار تي في التركية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية وتركيا، كما يتم نقل مسلسل طائر الرفراف الحلقة 35 يوم الجمعة مترجمة عبر موقع قصة عشق ومدة الحلقة من بين ساعتين إلى ساعتين ونصف تقريباً.

أبطال مسلسل طائر الرفراف