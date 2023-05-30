اسعار مواد البناء تتراجع في مصر !! سعر الحديد اليوم 30 مايو 2023 الثلاثاء

يقوم بالتساؤل عن سعر الحديد اليوم 30 مايو ، أغلب الأشخاص، إذ أن سعره متغير بصورة دائمة، ولا يبقى على حالة، إذ أن سعر الحديد يكون مثل سعر الأسمنت، وكذلك سعر الذهب، وغيره، متغير بشكل مستمر، ما بين الارتفاع والانخفاض، وأيضًا الاستقرار، وفيما بعد سوف نقوم بالتعرف على سعر الحديد اليوم الثلاثاء الموافق من 30 مايو 2023م، بالسطور المقبلة.

سعر الحديد اليوم 30 مايو

في الحقيقة أن سعر الحديد اليوم 30 مايو ، شهد ارتفاعًا اليوم الثلاثاء الموافق من 30 مايو 2023م، وذلك عند المقارنة مع أسعار أمس الإثنين الموافق من 29 مايو 2023م، حيث أنه سجل ليكون كما يلي:

بلغ ثمن حديد عز اليوم الثلاثاء الموافق من 30 مايو 2023م، ما يقرب من حوالي 37،000 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن ثمن حديد المصريين بلغ اليوم الثلاثاء الموافق من 30 مايو 2023م، لما يقرب من حوالي 36،500 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن ثمن حديد بشاي بلغ لما يقرب من حوالي 36،700 جنيهًا مصريًا.

كما أن ثمن حديد العتال اليوم الثلاثاء الموافق من 30 مايو 2023م، بلغ لما يقرب من حوالي 35،500 جنيهًا مصريًا.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30 مايو

ارتفعت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023م، حيث أنها سجلت الآتي: