الاسعار تتراجع “تحديث لحظة بلحظة” سعر الإسمنت اليوم 30 مايو 2023 الثلاثاء

يقوم بمواصلة البحث عن سعر الإسمنت اليوم 30 مايو ، العديد من الأشخاص، إذ أن الإسمنت كما نعلم سعره مختلف بصورة دائمة، كذلك أنه يكون من بين مواد البناء الهامة للغاية، ويتم البحث عن سعره بشكل دائم، من قبل العديد من الأشخاص، لذا ففيما بعد سوف نرفق لكم أسعاره اليوم الثلاثاء الموافق من 30 مايو 2023م.

سعر الإسمنت اليوم 30 مايو

لقد ارتفع سعر الإسمنت اليوم 30 مايو ، حيث أنه سجل اليوم الثلاثاء، ما يلي:

بلغ سعر الإسمنت في الشركة العربية، لما يقرب من حوالي 1790جنيهًا مصريًا، وذلك للطن المسلح.

كما أن سعر الإسمنت بالشركة العربية بلغ اليوم الثلاثاء الموافق من 30 مايو 2023م، لما يقرب من حوالي 1735جنيهًا مصريًا، وذلك للطن الواحد من النصر.

كذلك أن ثمن أسمنت المعلم بلغ اليوم الثلاثاء الموافق من 30 مايو 2023م، لما يقرب من حوالي 1745 جنيهًا مصريًا، وذلك للطن الواحد.

كما أن أسمنت شركة وادى النيل بلغ سعره اليوم لما يقرب من حوالي 1730 جنيهًا مصريًا، وذلك للطن الواحد.

أسعار الإسمنت اليوم الثلاثاء 30 مايو

في الواقع أن أسعار الإسمنت ارتفعت هذا اليوم الثلاثاء الموافق من 30 مايو 2023م، وذلك بالمقارنة مع أسعار أمس الاثنين الموافق من 29 مايو 2023م، حيث أنها سجلت التالي: