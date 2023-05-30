رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2023 ترم ثاني عبر eduismailia.org | | اسماء أوائل الشهادة الاعدادية 2023 الاسماعيلية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2023، منذ أن أعلن الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم عن اقتراب موعد ظهور النتيجة، ولم تهدأ عمليات البحث عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2023، إذ تم اعتمادها بشكل رسمي من قبل سيادة اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بمجرد الانتهاء من اعداد الكشوفات وإليكم التفاصيل في التقرير التالي.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2023

أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسماعيلية رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2023 الترم الثاني، استعداداً لإعلان نتائج الطلاب من خلاله، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة ثالثة اعدادي ترم ثاني 2023 بالاسماعيلية خلال دقائق قليلة جداً وسيتمكن الطلاب من استعلام النتيجة بكل سهولة، وذلك حيث سيتم اعتماد النتيجة خلال دقائق من جانب السيد اللواء شريف بشارة وإعلان الأوائل لهذا العام الدراسي ومن ثم رفع النتيجة على الموقع مباشرة.

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2023 ترم ثاني

من خلال الدخول إلى رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2023، يمكنكم الاطلاع على النتيجة درجات ومعدلات الطلاب باتباع الخطوات التالية:-

أولًا: الضغط على رابط مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية .

. ثانيًا: اختيار نتائج الطلاب.

ثالثًا: النقر على نتيجة ثالثة اعدادي ترن ثاني ٢٠٢٣.

رابعًا: ادخال بيانات الطالب من الاسم ورقم الجلوس.

أخيراً: الضغط على استعلام وانتظر حتى تظهر النتيجة.

وجدير بالذكر أنه أدى حوالي 26 ألفا و 886 طالب وطالبة، اختبارات الفصل الدراسي الثاني في محافظة الإسماعيلية، تم توزيعهم على 166 لجنة موزعة على ثمان إدارات التعليمية.