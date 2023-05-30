نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2023 جميع المحافظات مدرس اون لاين رابط نتيجة خامسة ابتدائي 2023

حالة من الترقب الشديد من قبل أولياء الأمور علي النتيجة الخاصة بالصف الخامس الابتدائي حيث انتهي طلاب المرحلة الإبتدائية بجميع المحافظات بالاسابيع الماضية من اداء الامتحانات وبالوقت الحالي يترقبون ظهور النتيجة وجدير ان وزارة التربية والتعليم أعلنت عن اصدار النتيجة بجميع المحافظات في المدارس عدا كل من القاهرة والجيزة ويمكن للطلاب الحصول عليها بالرقم القوي او رقم الهاتف المحمول ونتابع مع حضراتكم التفاصيل الخاصة بنتائج المرحلة الإبتدائية الصف الخامس .

نتيجة خامسة ابتدائي 2023 جميع المحافظات

تتوفر نتيجة الصف الخامس الابتدائي بعدة ألوان وذلك توضح تقدير الدرجات التي حصل عليها الطالب او الطالبة تابع الشرح لمعرفة النتيجة :-

اللون الأزرق يشير إلى أن الطالب متميز للغاية ووصلت درجاته من 85 إلى 100 درجة.

اللون الأخضر يشير هذا اللون إلى أن الطالب يبلغ مستواه من 65 إلى 85 درجة.

اللون الأصفر يصل درجات التلميذ من 50 إلى 65 درجة.

اللون الأحمر يعتبر مستوى الطالب ضعيفًا للغاية وتصل درجاته أقل من 50 درجة.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2023

ومع توفير نتيجة الصف الخامس الابتدائي نوفر لحضراتكم كافة السبل للحصول علي النتيجة اون لاين أو من خلال مواقع الوزارة او الاتصال علي الالي للحصول علي النتيجة سوف يتم الرد عليك الي وسوف تحصل علي النتيجة تابع الخطوات :-

يمكنك أن تقوم بالذهاب إلى المدرسة حتى تحصل على النتيجة بكل سهولة.

يمكن أيضًا أن تحصل على نتيجة الصف الخامس من الإدارة التربوية.

تتيح لك وزارة التربية والتعليم أن تذهب من خلال رابطها الإلكتروني وتظهر نتيجتك.

يمكنك أن تتصل من خلال التليفون الأرضي حتى تحصل على نتيجتك من خلال الرقم 09000100.

سيما أن تتصل على الخط الساخن وهو 5757.

خطوات الحصول علي نتائج 5 ابتدائي الترم الثاني 2023