هسة : رابط التقديم في وظائف مطار كربلاء بالعراق 2023 teebatkarbala.iq

شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية من قبل المواطنين بالعراق بالوقت الحالي عقب اعلان توفير وظائف عمل في مطار كربلاء بالعراق رسميا حيث أعلنت شركة كوبر جيس “copperchas” البريطانية المنفذة لمطار كربلاء الدولي عن الانتهاء من الانشاء وتم فتح باب التقديم للتعيين في مطار كربلاء الدولي في العراق، ولذلك بات الجميع يسعي للتقديم في وظائف بالوقت الحالي وسوف نوفر لحضراتكم كافة التفاصيل للقيام بعملية التقديم.

وظائف teebatkarbala.iq العراق 2023

اعلنت شركة طيبة كربلاء العراق عن وظائف خالية ويمكن للجميع الأن القيام بعملية التسجيل الإلكتروني في وظائف مطار كربلاء، وتستمر عملية التقديم حتي 20-6-2023، وقد كشفت الشركة أنها قد قامت بتوفير استمارة إلكترونية للراغبين في عملية التسجيل وظائف مطار كربلاء العراق، واعلنت ايضا الشركة انها حالياً تعمل علي توفير مكاتب للذوي الاحتياجات لخاصة التي ترغب بالتقديم في الوظائف بالفترة لقادمة، وقد قامت الشركة أيضا بالإعلان عن الوظائف المطلوبة في المطار وهى:

وظيفة فني أو حرفي.

وظيفة فرد أمني.

وظائف اختصاصات هندسية.

وظائف إداري مالي.

رابط استمارة التوظيف في طيبة كربلاء

ويمكن للجميع الأن بالعراق الأن التقديم علي وظائف طيبة كربلاء العراق 2023 وذلك من خلال زيارة موقع teebatkarbala، حيث سوف يتيح لك الرابط المتوفرة بالمقال الدخول وملئ الاستمارة الخاصة بوظائف العراق.

بيانات استمارة التوظيف

الاسم رباعي.

تاريخ الميلاد.

محل الميلاد.

اسم الأم.

الجنس.

الحالة الاجتماعية.

رقم الهاتف.

عنوان السكن.

المستمسكات.

الشهادات الدراسية.

شروط التعيين في وظائف مطار كربلاء

أن يكون المتقدم لهذه الوظائف عراقي الجنسية.

اجتياز جميع الفحوصات الطبية التي ستجرى للمتقدم.

أن يكون المتقدم ممن يجيد التعامل مع الكمبيوتر أو الحاسب الآلي.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

وجدير ان عملية التقديم سوف تتوقف في السادس والعشرون من الشهر الجاري واقبل كبير من قبل الراغبين بالتقديم علي وظائف بمطار كربلاء بالعراق بالوقت الحالي وسوف تجدون كافة التفاصيل الخاصة بعملية التقديم في مطار كربلاء بالعراق.