عرض مسلسل جول جمال Gülcemal الحلقة 8 الثامنة مترجمة HD على قصة عشق
جول جمال Gülcemal
يعد مسلسل جول جمال من أحدث الاعمال التركية التي تعرض بالوقت الحالي وإستطاع أن يكون من الاعمال التي تحصلت علي نسب مشاهدة عالية للغاية ويسعي الجميع لمشاهدة المسلسل بالوقت الحالي ولذلك نوفر لحضراتكم كافة التفاصيل التي تخص الحلقة الثامنة من المسلسل التركي جول جمال الذي يعرض كل اسبوع علي قناة فوكس التركية مترجم ويتوفر علي الكثير من المنصات العربية مدبلج بالعربي.
مسلسل جول جمال Gülcemal الحلقة 8 الثامنة
وتدور أحداث المسلسل التركي “جول جمال” حول قصة حب مليئة بالكثير من التحديات الصعبة والقوية بين جول جمال وديفا، حيث يتحول جول جمال الشاب الذي تركته والدته إلى وحش شرس للغاية وحياتة مظلمة، مما يعرض علاقتهما للعديد من التحديات والمخاطر الشديد للغاية.
ويسلط مسلسل جول جمال التركي الضوء على كراهية جول جمال التي حملها لسنوات، ولكنه يكتشف في نهاية المطاف مشاعره الحقيقة تجاه ديفا التي اصبح يعشقها ويحبها والكثير من الاحداث الدرامية المشوقة التي جعلت المسلسل يحقق نسب مشاهدة عالية.
وتشاهدون مسلسل جول جمال التركي كل يوم خميس من كل اسبوع علي القناة التركية فوكس تي في وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والسودان، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
تردد قناة فوكس التركية
ويمكن للجميع متابعة المسلسل علي تردد قناة فوكس التركية من خلال ظبط التردد التالي للمشاهدة المسلسل بدون اعلانات مملة .
- التردد 11296
- معدل الترميز 27500
- القمر الصناعي : النايل سآت
- الاستقطاب : افقي
- معدل تصحيح الخطأ: 3/4.
وحالة من الترقب الاسبوع الجاري عقب اعلان قناة فوكس التركية لعرض الحلقة واعلنت عن توفرها بجودة عالية وسوف تدور الكثير من الأحداث القوية بالحلقة الخاصة بجمال وديفا وحالة من الترقب من قبل المتابعين بالوطن العربي للمسلسل التركي الاشهر بالوقت الحالي.