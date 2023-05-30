نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية بالإسم ورقم الجلوس 2023 الترم الثاني قد تم الإعلان رسميا عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بالاسم وذلك عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية edudk.net، وقد ورد أنه قد قام السيد محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء باعتماد نتيجه ثالثة إعدادي فى محافظة الدقهلية.

كما قد تم الكشف عن أسماء العشر الأوائل من الطلاب لهذا العام، وما هو ترتيب الإدارات التعليمية بالمحافظة، والتي قد ورد من بينهم كلا من إدارة غرب وشرق المنصوره التعليمية، هذا بجانب إدارة أجا التعليمية وإدارة ميت غمر بالإضافة إلى إدارة السنبلاوين وإدارة ميت سلسيل التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية بالإسم ورقم الجلوس 2023 الترم الثاني

أشار السيد الفاضل وكيل الوزارة، ناصر شعبان، في تصريحاته بشأن نتيجة الإعدادية بالدقهلية إلى أنه قد تم الإلتزام بالشفافية والدقة أثناء عملية التصحيح، هذا بجانب التأكد من قراءة الورقة بشكل جيد بالنسبة إلى المصححين وتفقيط الدرجات بخط واضح طبقا للتعليمات المشددة بجانب كل سؤال.

كما أكد على اتباع معايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه، والتأني في جميع مراحل التصحيح، وأكد على الدقة في عملية رصد الدرجات وضرورة السرية في العمل.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين قد شاركوا في امتحانات نهاية العام بلغوا 123,812 طالبًا وطالبة، كما تم تقسيمهم على 17 إدارة تعليمية.

النتيجة علي الرابط التالي ” موقع نتائج الإمتحانات”

من جهة أخرى، قد بدأت عملية التصحيح في محافظة الدقهلية يوم الاثنين الموافق 15 مايو، حيث تم البدء بتصحيح اللغة العربية والجبر والإحصاء.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 بالاسم فقط

أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية أنه بعد اعتماد نتائج الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني، سيتم تفعيل رابط الاستعلام عن درجات الطلاب في الشهادة الإعدادية على موقع المديرية. وسيتم توزيع كشوفات الدرجات على المدارس وإعلانها من خلال قسم شؤون الطلاب خلال يوم أو يومين من اعتمادها، للحفاظ على سرية النتائج وتأكيد دقتها.

مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية edudk.net نتائج الإعدادية برقم الجلوس يمكن الدخول في البداية على موقع بوابة الكترونية محافظة الدقهلية أو موقع مديرية التربية والتعليم في المحافظة من هنا.

ثم القيام باختيار خدمات الطلاب الإلكترونية والنقر على نتائج الطلاب.

بعد ذلك، يتم اختيار نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالدقهلية، وكتابة الاسم الرباعي ورقم الجلوس.

كما يتم بعد ذلك النقر على عرض النتيجة للحصول على النتيجة المطلوبة.